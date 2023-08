Več kot deset let so posamezni člani mednarodne tolpe spolno zlorabljali otroke, dokler jim niso stopili na prste agenti ameriškega FBI in avstralskega AFP. V ZDA so aretirali 79 oseb, proti katerim so podali 65 obtožnic, za krive pa jih je bilo spoznanih 43, poroča CNN. V Avstraliji je bilo prijetih 19 oseb. Iz krempljev spolne zlorabe so rešili trinajst otrok, ki so jih nekateri osumljenci poznali, je potrdila Helen Schneider, vodja avstralske zvezne policije, a teh navedb ni želela natančneje pojasniti.

Ubita med hišno preiskavo

V sklopu dolgoletne preiskave sta bila februarja 2021 v stanovanjskem kompleksu v kraju Sunrise blizu floridske prestolnice med hišno preiskavo pri enem od osumljenih ubita agenta FBI Daniel Alfin in Laura Schwarzenberger. Ranjeni so bili še trije agenti, na kraju streljanja je bil usodno ranjen tudi osumljenec. Šlo je za računalniškega programerja, ki naj bi imel v lasti ogromno materiala spolne zlorabe in izkoriščanja otrok. »Podobno je kot pri vseh drugih kaznivih dejanjih – ko naredijo nekaj novega, se mi prilagodimo in jih dobimo. Kot bi se šli igro mačke z mišjo. Le da ne gre za igro. Otroke zlorabljajo. Mi pa smo tukaj, da jih ustavimo,« je leta 2017 Alfin zapisal v eno od svojih poročil. Poslanstvo njegove kolegice Schwarzenbergerjeve je bilo otroke izobraževati o plenilcih, ki v resničnosti in na spletu prežijo nanje.

Računalniški strokovnjaki

Avstralska policija se je preiskavi priključila lani, ko je od FBI prejela podrobnosti o avstralskih državljanih, članih mednarodne skupine, ki si je prek nezakonitega temnega spleta izmenjevala material spolne zlorabe otrok. Po navedbah Nitiane Mann iz Canberre je bila operacija izjemno zahtevna. »Zaradi njene zapletenosti pa tudi zaradi anonimnosti platform, prek katerih so osumljeni delovali, se zoper njih ni mogla sama boriti nobena od agencij,« je zaupala medijem. Večina osumljenih je imela napredno znanje informacijske tehnologije, kar pomeni, da so bili spretni z računalniki. Povečini so si delili material (nekateri so ga sami celo proizvajali!), se pogovarjali prek kriptiranih strani in se skrivali pred roko pravice. Po navedbah policije je bila aretirana devetnajsterica sofisticirana, a obenem izredno nevarna. Osumljeni so bili stari od 32 do 81 let. Za dva od njih se je sodni postopek že končal, in sicer z obsodilno sodbo.

