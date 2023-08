Karlovac gosti 36. Dneve piva, najdlje trajajoči festival piva na Hrvaškem in v regiji. Poleg vrhunskega piva lahko na festivalu uživate v pestri gastronomski ponudbi. Kot vsako leto doslej Dnevi piva prinašajo nekaj novega, zato se številni obiskovalci vedno znova vračajo, novi obiskovalci pa odkrivajo čare festivala na karlovški promenadi.

Na Dnevih piva se tudi letos obeta pester glasbeni program, ki prinaša nekaj za vse generacije. Na glavnem odru bodo letos nastopila velika imena hrvaške glasbene scene, kot so Parni valjak, Psihomodo Pop, Grše, Opća pašnjak, Nina Badrić in Dalmatino. Festival pa ne bi bili popoln brez festivalskega vzdušja, ki ga dopolnjuje pestra ponudba piva, pivskih jedi in odličnih prest. Poleg nepogrešljivega piva karlovačko so ponudbo razširili še na številna druga piva, heineken in craft piva pivovarn Medvedgrad in Podrum, na festivalu pa bodo obiskovalci lahko pokusili še 14 drugih piv, kot so lagunitas IPA, krušovice imperial in sol.

Gastrokotiček festivala bodo zabavali različni glasbeniki, od pop-rock Strings, Black&White do Rivers in edine hrvaške skupine mariachi Los Caballeros ter funk-soul zasedbe Brown Sugar. Če se boste znašli v gastrokotičku festivala in ste ljubitelj zgodovine, vas bodo zagotovo zanimale delavnice z naslovom Beer Workshops by Karlovačko o zgodovini in proizvodnji piva ter stilih piva, ki jih bo vodil Damir Fluka iz Heinekena Hrvaška. Za ljubitelje kuhanja je na voljo delavnica priprave hrane s pivom, ki jo bo vodil gastronomski vplivnež Saša Vukić, bolj znan kot Sasha's Kitchen.

Da bodo Dnevi piva ostali v trajnem spominu, so višje, pri glasbenem paviljonu, uredili pivski fotokotiček. Poskrbljeno bo tudi za izvirne spominke iz Aquatike, sladkovodnega akvarija Karlovac in trgovine s spominki Karlovac. Če vam Dnevi piva niso dovolj, Karlovačka pivovarna 25. avgusta odpira svoja vrata vsem, ki jih zanima proces proizvodnje piva. Ogled vključuje destilarno, fermentacijo in filtracijo ter polnilnico. Za ogled ni potrebna predhodna prijava.