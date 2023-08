Za začetek si lahko omislite obisk glavnih mest sosednjih držav. Dobro, vse je odvisno od tega, kako razvit je v posamezni državi železniški promet, kako hitri in točni ter udobni so vlaki. Do glavnega mesta Italije, Rima, se boste na nekaterih odsekih peljali tudi s hitrostjo 300 kilometrov na uro, za vožnjo boste porabili približno toliko časa, kot če bi se peljali z letalom, seveda če upoštevate tudi vožnjo na letališče in z letališča v mesto, ki ga želite obiskati. Glavno mesto Hrvaške je nam najbližje glavno mesto držav, s katerimi mejimo. Pri Zagrebu je najbrž pomembno dejstvo, da je vedno pravi čas, da si privoščimo izlet v to mesto, ker nam vedno ponuja veliko.

Ogled mestnega jedra

Če se boste pripeljali v Zagreb z vlakom, se lahko od železniške postaje do glavnega zagrebškega trga, to je Trga bana Jelačiča, odpravite kar peš. Pot vas bo peljala mimo Trga kralja Tomislava, palače Arheološkega muzeja, Hrvaške akademije znanosti in umetnosti, Moderne galerije do Zrinjevca … Dan si lahko popestrite s sprehodom po pisani in glasni zagrebški tržnici z značilnimi rdečimi senčniki, pod katerimi se pred soncem skrivajo branjevke, kjer vsak dan, razen ob nedeljah in med prazniki, prodajajo vse od sadja in zelenjave do mesa in rib. Med sprehodom po ožjem središču mesta poleg rdečih senčnikov na tržnici tudi sicer prevladuje rdeča barva, a je barva mesta Zagreb modra. Modro so obarvani avtobusi, tramvaji in vzpenjača.

S tržnice se vidi del zagrebške stolnice, katere začetek gradnje sega v 11. stoletje. Res je velika. Največja in najvišja cerkev v državi danes sprejme več kot 5000 ljudi. Njena dva 108 metrov visoka zvonika sta zgrajena v renesančnem slogu iz 17. stoletja in sta služila kot opazovalna točka v času Otomanskega cesarstva. Pa nazaj k sprehodu po mestnem središču: krenete lahko skozi znamenita Kamnita vrata do Gornjega grada, saj je bil ta nekoč obdan z obzidjem in obrambnimi stolpi. Lahko pa se tudi zapeljete z najkrajšo žično železnico na svetu, ki od leta 1890 povezuje Donji in Gornji grad. Tu so cerkev sv. Marka, palača hrvaškega sabora ter Banski dvori, kjer so nekdaj prebivali hrvaški bani, danes pa je tu sedež vlade.

Droben napotek: v Donjem gradu je za obiskovalce skorajda nujen obisk Trga Petra Preradovića, ki mu Zagrebčani pravijo Cvetni trg, saj je napolnjen s cvetličnimi stojnicami. Tam si v miru privoščite sok, kavico in uživajte. Če smo pri hrani – okusi so seveda različni in prav tako raznolika je tudi ponudba prehrane v glavnem mestu Zagreba. Nikakor pa ne morete mimo hotel Esplanada, ki je že sam po sebi ena od znamenitosti mesta. Eden najboljših hotelov daleč naokoli je bil odprt namreč za petične potnike Orient Expressa leta 1925, gostil pa je vse, ki so nekaj pomenili na področju znanosti, umetnosti, filma, politike, športa … A hotel smo omenili v zvezi s hrano – v Esplanadi trdijo, da dobite pri njih na terasi hotela najboljše štruklje na svetu. Na to izjavo je bilo kar nekaj ugovorov, saj si enak sloves lastijo tudi zagorski štruklji, a ne glede na to so v Esplanadi res izjemni.

Živalski vrt

Eden od razlogov, da se toliko družin odloči za obisk Zagreba, je njihov živalski vrt. Pravzaprav je več kot 200 let star park Maksimir, v katerem je ZOO Zagreb, skoraj v središču mesta, zato je priljubljen kraj za sprostitev in zabavo. Vstopnice za odrasle stanejo 4 evre, za otroke, stare od dve do šest let 2, za stare od sedem do 14 let pa 3 evre. V okviru živalskega vrta je tudi restavracija, v njej pa na primer otroški meni z dunajskim zrezkom stane nekaj več kot 4 evre.

Če se takoj po prihodu v mesto odločite za obisk živalskega vrta, se lahko v ZOO Zagreb, ki bo čez dve leti praznoval 100-letnico, v njem pa lahko na sedmih hektarih vidite kar 7182 živali z vseh celin, odpeljete z glavne železniške postaje s tramvajem številka 4.

*** Legenda pravi, da je pogumen ban po vrnitvi iz bitke prosil deklico po imenu Mandi, naj mu »zagrabi« vodo iz izvira. Tako je izvir dobil ime Manduševac, mesto pa Zagreb.