Ekipa – danes v okviru zasebnega zavoda ID20 – zadnjih sedem let organizira to prireditev z mislijo, da ustvarjajo posebno enodnevno praznično vzdušje, ki prepriča s svojo sproščenostjo, dobro hrano in pijačo, predvsem pa prijetno družbo.

Praznična jed iz preprostih sestavin

Žlikrofe pripravljajo marsikje in povsod imajo lokalni pridih, ampak idrijski žlikrofi so le eni, idrijski. Kot taki so zaščiteni na evropski ravni in od njih Idrijčani ne odstopajo, pravi direktor Zavoda ID20 Matevž Straus: »Res je, polnjene testenine pripravljajo po celem svetu. Recimo italijanske raviole, poljske pieroge, turške mante, kitajske jiaozi, ruske pelmene … V Sloveniji se idrijske žlikrofe pogosto zamenjuje z manj znanimi zgornjesavinjskimi žlinkrofi, a oboji vam bodo potrdili, da gre za dve zelo različni jedi.«

Žlikrofi so vsekakor praznična jed. Idrijske gospodinje so iz tako preprostih sestavin, kot so moka, jajca in krompir, ustvarila jed, ki so jo ponosno postregle za nedeljsko kosilo, še danes pa so lahko navdušujoča priloga v najbolj vrhunskih restavracijah. Tudi glede drugih značilnih lokalnih jedi je podoben cilj - iz preprostega narediti presežek. Iz listov ohvrovta in zelja, ki bi jih drugače zavrgli, so na primer skuhali enolončnico smukavc. Tudi potica je v Idriji posebna, saj vanjo dajo »šnitleh«, drobnjak. Kot pravi Matevž Straus, danes odkrivamo, kako trajnostne so bile te jedi: »Bile so sezonske, narejene iz lokalnih surovin, porabili pa so vse dele z zelo malo odpadki. Danes je to popularno, nekoč pa je to bil način življenja.«

Bakalca iz ovčetine

Matevž Straus je ob tem poudaril, da je njihov namen obiskovalcem pokazati, da tradicionalna jed kot so idrijski žlikrofi ponujajo vrsto možnosti za kulinarično razvajanje – seveda tiste preverjene kombinacije z tradicionalno bakalco iz ovčetine, ocvirki, gobami ali pečenko, pa tudi bolj nenavadne in inovativne postrežbe. Na prazniku sta velikost porcij in cena taki, da omogočata pokušanje več postrežb za dostopno ceno - za porcijo idrijskih žlikrofov boste plačali nekje med petimi in šestimi evri.

Vsako leto obiskovalcem v Idriji postrežejo uveljavljene kombinacije, kot so žlikrofi z bakalco, pečenko, golažem, gobovo omako ali različnimi smetanovimi omakami. O ponudbi je takole povedal Matevž Straus: »Ker verjamemo, da so idrijskih žlikrofi res svojevrstni, jih ponudimo tudi na nekonvencionalne načine. Letos bodo to denimo žlikrofi z muflonovim ragujem, z jurčki in gamberi, na postelji iz lisičk, s pestom iz bazilike in praženih arašidov, s tartufato, lešniki in parmezanom, s praženimi telečjimi jetrci in čebulo, z zajčkom, s suhim mesom in ocvirki, s popečeno bučo, z omako iz artičok in graha, s pomaračno omako, s tunino omako, z natrgano svinjino, v obliki pad thai, s šparglji, z dimljeno jagnjetino v zeliščni omaki … Skratka, ni da ni. Žlikrofe bomo seveda pripravili tudi za vegetarijance in vegane.«

Kuharske zvezde

Idrijske žlikrofe bodo samo za vas pripravljali chefi in kuharske zvezde: Brina Robinik Kobal bo pripravljala piščančjo bakalco, Klemen Skubic jih bo pripravil z govejimi lički in korenčkovo kremo, Nik Marolt pa pripravlja »zero waste« omako za idrijske žlikrofe, ob vsem tem pa v spomin na kuharja in prijatelja Boštjana Novaka pripravljajo idrijske žlikrofe po receptu, ki ga je zasnoval za naše prvo skupno sodelovanje pred sedmimi leti.

Na številnih stojnicah bo še seveda bogata ponudba pijač, pa seveda Sladki otok s sladicami in sladoledi, poleg idrijskih žlikrofov pa bodo ponujali tudi prfarske štruklje, bovške krafe, kobariške štruklje, štruklji s tolminskim sirom … Ob tem Matevž Straus opozarja še na nekaj: »Poleg užitka v hrani, pijači in dobri družbi, letos vabimo tudi na delavnice, ki jih pripravljamo z lokalnimi rokodelci, denimo demonstracijo izdelave idrijskih žlikrofov, izdelavo Ledr žlikrof obeska iz odpadnega usnja ter tkanje na tkalsko deščico in tkalski okvir.«

Družinski izlet

Praznik idrijskih žlikrofov je seveda praznik ljubiteljev žlikrofov, obenem pa idealna priložnost za družinski izlet. Pa mladi žlikrofe poskusijo? Kot je videti vsako leto v Idriji, pravi Matevž Straus, otroci obožujejo žlikrofe. Dogodek se zadnja tri leta odvija v parku Mejca, ob reki, odmaknjen od glavne ceste in z dovolj sence za druženje, pa tudi igrišči za otroke in pump track poligonom. Letos za najmlajše organizirajo tudi vrsto dodatnih aktivnosti in sicer od kamišibaj predstave, trampolinov in premičnega otroškega igrišča MC Mobil, ki se z igračami in animatorji zapelje na samo prizorišče.