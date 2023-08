Civilisti so največje žrtve državnih prevratov

Ob drugi obletnici kaotičnega umika tujih sil iz Afganistana se po vojaškem udaru v Nigru postavlja vprašanje, kako dolgo bodo v državi vztrajale še preostale ameriške, francoske, italijanske in nemške vojaške sile. Njihova nadaljnja prisotnost je znamenje, da Zahod za prihodnost Nigra, do nedavna zadnjega velikega ameriško-evropskega zaveznika v Sahelu v boju proti terorizmu in velikega dobavitelja urana, še ni opustil vsega upanja. A hkrati vojaška hunta v Nigru krepi oblast in ne kaže, da bi popuščala.