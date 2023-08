Skoraj vse se enkrat zgodi tudi drugič. Pred kratkim je že drugi kanadski premier sporočil, da se je razšel s prvo damo. To je, po splošnem prepričanju lepotec med svetovnimi voditelji, visok in postaven 51-letni Justin Trudeau, 23. kanadski premier, kar je od leta 2015. Izvoljen je bil trikrat zapored. Prvi je bil, pred skoraj štirimi desetletji, prav tako Trudeau, njegov pokojni oče Pierre, ki so ga Kanadčani dvakrat izvolili za premierja (1968–1979 in 1980–1984). Med očetom in sinom so velike razlike. Ne v politiki, saj je sin nadaljeval očetovo liberalno politiko, ki jo kanadski desničarji glasno in strastno sovražijo, ampak v letih, pri katerih sta se poročila, v letih trajanja njunih zakonov in v, no, zunanji lepoti. Pierre Trudeau je bil marsikaj, a lepotec nikoli.

Svingerski oče se je poročil pri 52 letih

Očeta so Kanadčani prvič izvolili kot »mladega samskega svingerja«, kot so mu rekli, čeprav je imel 49 let in se je dobival z igralko in pevko Barbro Streisand. Zasnubil je ni nikoli. Je pa šokiral rojake, ko se je leta 1971, pri 52 letih, potihem poročil s komaj 22-letno hipijevko in bohemko Margaret Sinclair, ki je postala prva ženska na svetu v vlogi žene in matere premierja. Spoznala naj bi se štiri leta prej na Havajih, ko je ona imela komaj 18 let, on pa je bil pravosodni minister. V zakonu so se v prvih petih letih rodili trije sinovi. Prvi je bil premier Justin. Devetindvajsetletna razlika v letih, njegov intelektualni deloholizem in obsedenost z judom (črni pas druge stopnje) so slabo vplivali na zakon, ki je razpadel zaradi nezvestobe. Njene. Razšla sta se leta 1977, po šestih letih zakona. Še pred uradno ločitvijo leta 1984 je ona imela kup afer, med njimi s hollywoodskima ženskarjema Ryanom O'Nealom in Jackom Nicholsonom, pa tudi z enim od članov Rolling Stonesov – ne z osumljenim Mickom Jaggerjem, ampak z Ronniejem Woodom, kar je trdil Keith Richards. Zdaj 74-letna Margaret je že pred leti svoje zelo živahno ljubezensko življenje pripisala bipolarnosti in postala ena od vodilnih aktivistk za pomoč ljudem s to duševno motnjo.

Je Justinov oče Fidel?

Nikoli pa ni komentirala vztrajnih govoric, da je Justinov oče nihče drug kot nekdanji vodja rdeče Kube Fidel Castro. Leta 2018 jih je zanikal celo premierski urad. Pierre in Margaret Trudeau sta leta 1976, v času hladne vojne, ob velikih protestih uradne politike v ZDA in drugod na Zahodu res obiskala Kubo. Spremljal ju je najmlajši od treh sinov, trimesečni Michel, ki je »osvojil Castra«. Michela je pri 23 letih med smučanjem ubil snežni plaz. Castro je prišel na njegov pogreb v Montrealu in svet je obšla fotografija, na kateri objema objokanega, takrat 27-letnega Justina. In trditve, da sta si bila zelo podobna pri različnih letih starosti ter oba 10 do 12 centimetrov višja, kot je Pierre Trudeau. Desničarski kanadski tisk je vedno trdil, da sta Margaret in Pierre tudi po poroki ostala svingerja in da sta bila spomladi leta 1971 na dolgem drugem poročnem potovanju na karibskih otokih, od katerih enega, na katerem naj bi se Margaret »srečala« s Castrom, ki sta ga oba z možem oboževala, nista razkrila. Castro je bil znan po orjaškem seksualnem apetitu. Justin se je rodil osem mesecev in pol kasneje, na božični dan leta 1971.

Razpad uresničenja romantičnih sanj

Justinov pokojni mlajši brat Michel je bil sošolec bodoče bivše kanadske prve dame Sophie. Justina je spoznala leta 2003. Kanadčani so ju kmalu prvič slišali javno izmenjati pogosto osladne ljubezenske izpovedi. Zanjo je bil prvi zmenek uresničenje romantičnih sanj, on pa je dejal: »Enaintrideset let imam. Nate sem čakal 31 let.« Poročila sta se leta 2005, deset let pred trenutkom, ko je Justin, pri 43 letih, postal premier. Še lani sta javno, ob 17-letnici poroke, izmenjala ljubezenske izpovedi na družbenih omrežjih. »Vsaka minuta s teboj je nekaj posebnega. Ljubim te … Vse najboljše za obletnico, mon amour (ljubezen moja),« je v francoščini zaključil on. Ona je bila bolj »analitična«: »Dolgoročna razmerja zahtevajo stalno delo, prožnost, kompromis, žrtvovanje, predanost, potrpljenje, trud in veliko drugega. Omnia vincit amor (Ljubezen premaga vse),« je morda z namigom na težave v latinščini zaključila ona. Dobro leto in samo nekaj dni kasneje, ko se je premier pojavil v javnosti z obližem sredi čela in brazgotino levo od njega, sta sporočila, da sta se po veliko poglobljenih in težkih pogovorih odločila, da se razideta. Sta bila obliž in brazgotina na čelu posledica enega od teh poglobljenih in težkih pogovorov? Ker nista navedla nobenega razloga za razpad razmerja, mlin govoric melje. Najbolj o njegovih aferah, čeprav sta jih v preteklosti oba javno zanikala, in o tem, da ni bilo naključje, da je premier Trudeau lani, ob splošnem presenečenju, na prestižni položaj zunanje ministrice v času, ko so vsi pričakovali Putinovo invazijo na Ukrajino, imenoval 42-letno, drugič poročeno lepo članico vlade Mélanie Joly. Da bi premier imel afero z zunanjo ministrico? Vse se enkrat zgodi prvič.