Novo mesto. Pokrit bazenski kompleks v Češči vasi pri Novem mestu, ki leži ob velodromu in skupaj z njim tvori Olimpijski center, je po dveh letih gradnje tik pred odprtjem. Kot nam je povedala vodja Olimpijskega centra Ana Seliškar, izvajalci trenutno končujejo še zadnje malenkosti. Bazen že ima uporabno dovoljenje, tehnični pregled je bil opravljen junija, svoja vrata naj bi odprl 1. septembra.

»V zadnjem mesecu sta bazen preizkušala oba domača kluba, plavalni in triatlonski. Za zdaj so uporabniki navdušeni,« je povedala Seliškarjeva. Kot poudarja, je bazenski kompleks namenjen ne le tekmovalni in rekreativni, pač pa tudi širši javnosti. »Želimo spodbujati redno telesno dejavnost. Bazenski kompleks bo namenjen rekreaciji uporabnikov vseh starosti, ni pa mišljen kot velnes center,« dodaja. Osrednji del kompleksa obsega 25-metrski plavalni bazen in manjši 20-metrski ogrevalni oziroma vadbeni bazen. V kompleksu so še savne, prostori za vadbo, garderobni in sanitarni prostori, recepcija z manjšim gostinskim lokalom ter tehnični in pisarniški prostori za upravo. Parkirni prostori so pri velodromu, ob kompleksu pa je načrtovan tudi prostor za naknadno ureditev dodatnih parkirišč in zgraditev zunanjega 50-metrskega olimpijskega bazena.

Širiti želijo plavalno kulturo

»Z gradnjo pokritega bazenskega kompleksa želimo zagotoviti manjkajočo športno infrastrukturo na področju plavanja in s tem tudi osnovne pogoje za razvoj organiziranega športnega plavanja, izvedbo tekmovanj ter omogočiti pogoje za širjenje plavalne kulture,« je ob podpisu pogodbe za gradnjo julija 2021 dejal novomeški župan Gregor Macedoni. Izbrani izvajalec, novomeško podjetje CGP, je gradnjo začel pred dvema letoma. Po pogodbi naj bi stala 5,6 milijona evrov, a se je zaradi velikih podražitev gradbenega materiala povečala tudi vrednost naložbe za dober milijon evrov, na skoraj 6,8 milijona evrov, oprema pa je vredna 890.000 evrov.

Enkratna vstopnica za bazen bo stala 8,5 evra in ne bo omejena s številom ur, na voljo bodo tudi mesečne vstopnice za 60 evrov in letne za 299 evrov. Za otroke, dijake, študente in upokojence bodo vstopnice cenejše. Nov bazenski kompleks zapolnjuje dolgoletno vrzel v novomeški športni infrastrukturi, saj je bil doslej edini v Novem mestu sedemnajst metrov dolg bazen na osnovni šoli Grm. Nov kompleks bo končno omogočil razvoj tekmovalnega plavanja na Dolenjskem.