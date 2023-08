»Osvojitev Kabula je še enkrat dokazala, da nihče ne more nadzorovati ponosnega afganistanskega naroda,« je v izjavi, objavljeni v več jezikih, tudi v angleščini, zapisala talibanska vlada.

V govoru na dogodku v Kabulu se je namestnik premiera Abdul Salam Hanafi zavzel za dobre odnose z vsemi državami na svetu. Poudaril je, da če si mednarodna skupnost želi odprave drog in ustavitve nezakonitih migracij, bi vlade morale podpreti izvajanje velikih razvojnih projektov v Afganistanu.

Zaenkrat še nobena država ni priznala talibanske vlade v Afganistanu.

Talibani so se na oblast v Afganistanu vrnili skoraj natanko dvajset let po ameriški invaziji na to državo, ki je privedla h koncu njihove vladavine. Ob kaotičnem umiku mednarodnih sil so 15. avgusta 2021 vkorakali v Kabul in znova prevzeli oblast v državi.

Napovedovali so miroljubno vladavino, a so na te obljube hitro pozabili in obnovili politiko zatiranja, Afganistanci pa se soočajo z vse večjo revščino in negotovostjo tudi glede preskrbe s hrano.