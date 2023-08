Tožniki, stari od pet do 22 let, so zahtevali, naj sodnica zakon, ki državnim agencijam prepoveduje upoštevanje učinka na okolje pri podeljevanju dovoljenj za dejavnosti, ki vključujejo izpuščanje toplogrednih plinov, razglasi za neustavnega.

Mladi tožniki so opisali, kako jim nevarni vplivi fosilnih goriv in podnebna kriza škodujejo. Njihov odvetnik Nate Bellinger iz neprofitne organizacije Our Children's Trust je med sklepnimi besedami dejal, da njegove stranke niso zahtevale denarja, ampak le to, da vlada sprejme svojo ustavno odgovornost za ublažitev škode, ki jo povzroča njeno ravnanje.

Sodnica je ugotovila, da je zakon škodil mladim, ker je državi preprečil, da bi upoštevala podnebne učinke energetskih projektov, in je zakon razglasila za neustavnega.

Ta zmaga lahko spodbudi zagovornike boja proti podnebnim spremembam k podobnim tožbam po ZDA. Julijsko poročilo Okoljskega programa ZN (Unep) sicer pravi, da je bilo doslej v ZDA razveljavljenih že 14 podobnih tožb. Od skupaj 2200 tožb, ki so se končale ali še tečejo po svetu, jih je bila polovica vloženih v ZDA, dodaja poročilo Unep.

Mladi Montane so imeli prednost, ker državna ustava jamči pravico do čistega in zdravega okolja. Montana ima velike zaloge premoga in doslej še ni zanikala nobene prošnje za projekte povezane s fosilnimi gorivi.

Pravosodni minister Montane Michael Russell, ki je zagovarjal zakon, je zagotavljal, da odprava zakona ne bi imela nobenih pravih posledic za podnebje. Dejal je tudi, da to ne sodi na sodišče, ampak v zakonodajna telesa. Montana se bo na odločitev sodnice pritožila.