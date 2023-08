Green je v ponedeljek v televizijskem gostovanju menil, da bo končno število smrtnih žrtev še višje. Kot je dejal, »očitno tam ni preživelih«, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Več kot 1000 ljudi pogrešanih

Strokovnjaki ocenjujejo, da bosta iskanje in identifikacija žrtev trajala več tednov, če ne še več. Do ponedeljka zvečer so uspele reševalne ekipe, ki jim pomagajo tudi reševalni psi, pregledati šele četrtino pogorišča. Iskanje namreč onemogočajo še vedno visoke temperature, ponekod ogenj še vedno tli.

Okoli 1300 ljudi še vedno velja za pogrešane. To število se je znižalo z okoli 2000, potem ko so pristojne službe uspele ponovno vzpostaviti telefonske povezave in so se svojci in prijatelji lahko znova slišali, je povedal Green.

Guverner ocenjuje, da bodo vsak dan do zaključka iskalne akcije, ki bo po njegovih predvidevanjih trajala kakih deset dni, našli ostanke deset do dvajset ljudi.

Identificirali zgolj dve žrtvi

Samo dve od skoraj sto do zdaj zabeleženih smrtnih žrtev so identificirali s hitrim testiranjem DNK. Načelnik policije Mauija John Pelletier je družinam, ki iščejo bližnje, naročil, naj predložijo vzorce DNK, ki bodo pomagali pri identifikaciji posmrtnih ostankov.

Požar v Lahaini je bil do nedelje zvečer pogašen do 85 odstotkov, so po poročanju dpa povedali predstavniki lokalnih oblasti.

Okoli 1100 prebivalcev je v zasilnih zatočiščih. Operativni vodja Zvezne agencije za posredovanje v izrednih razmerah (Fema) Jeremy Greenberg je povedal, da bo agencija začela plačevati razseljenim prebivalcem nočitve v hotelih na otoku. Prav tako naj bi zagotovila enkratna plačila v višini 700 ameriških dolarjev za nakup hrane, vode, otroške prehrane in drugih nujnih potrebščin.

V Lahaini je uničenih več kot 2700 objektov, gmotna škoda je po besedah Greena ocenjena na 5,6 milijarde dolarjev.

Vzrok požara ni znan

Vzrok požara še ni znan. Green je povedal, da je naložil glavni državni tožilki Anne E. Lopez vodenje preiskave vzroka požara in ocene splošnega odzivanja na požar.

Gozdni požari so prejšnji torek izbruhnili na več mestih na Mauiju in sosednjem otoku Havaji, ki nosi isto ime kot zvezna država. Močan veter je razpihoval ogenj, tako da se je hitro razširil. Najbolj je prizadel mesto Lahaina s 13.000 prebivalci, od katerega je ostalo večinoma le pogorišče.

Požar v Lahaini je izbruhnil v torek zjutraj in oblasti so ga kmalu razglasile za omejenega, čeprav so se v istem času ukvarjale še z enim požarom vzhodno od tega mesta. Popoldne se je požar zaradi močnega vetra ponovno razplamtel in naposled zajel skoraj vso mesto.

Oblasti po zaenkrat znanih podatkih niso sprožile sirene, ki bi opozorila prebivalce na požar. So pa bili ti obveščeni o nevarnosti prek radijskih in televizijskih postaj ter mobilnih telefonov. A ker so bili okrnjeni oskrba z električno energijo in komunikacijski sistemi, številni prebivalci trdijo, da niso bili opozorjeni, še poroča dpa.

Požari na Mauiju so doslej zahtevali več žrtev, kot velik požar v Kaliforniji, ki je leta 2018 povsem uničil mesto Paradise. Takrat je umrlo 85 ljudi.