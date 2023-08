Eksplodiralo je v ponedeljek zvečer na bencinski črpalki v glavnem mestu Mahačkala, ki se nahaja ob Kaspijskem jezeru. Iskanje žrtev in odstranjevanje ruševin se nadaljuje, je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa poročala ruska tiskovna agencija Tass, ki se sklicuje na navedbe ruskega ministrstva za upravljanje v izrednih razmerah.

Oblasti so uvedle preiskavo dogodka. Domneva se, da je eksplozija posledica neupoštevanja varnostnih predpisov.

Gas station exploded in Makhachkala. The number of victims of the explosion at a gas station in Makhachkala has reached 102. Among the 27 killed in the explosion at a gas station in Makhachkala, there are three children. In Dagestan, on August 15, a day of mourning was declared… pic.twitter.com/qvRTaW4HLb