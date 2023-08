Zvezni tožilci bivšega predsednika preganjajo zaradi neprimernega ravnanja z zaupnimi dokumenti na Floridi in spodnašanja izida volitev v Washingtonu, državni tožilec Manhattna pa v New Yorku zaradi domnevnih kaznivih dejanj povezanih s plačilom pornografski igralki za molk o spolnem razmerju.

Ovadba Trumpa v Atlanti je sestavljena iz 13 točk, poleg nekdanjega predsednika pa je kaznivih dejanj obtoženih še 18 ljudi, med njimi tudi Trumpov odvetnik Rudy Giuliani, ki mu tožilstvo očita, da je pritiskal na lokalne volilne uradnike, poročajo tuje tiskovne agencije.

Willis je preiskavo začela februarja 2021 zaradi telefonskega klica Trumpa državnemu sekretarju Georgie Bradu Raffenspergerju z zahtevo, naj mu nekje najde 11.780 glasov, kolikor jih potrebuje za volilno zmago proti demokratu Joeju Bidnu v Georgii. Trump trdi, da s tem klicem ni bilo nič narobe.

Willis je danes sporočila, da so obtoženci, namesto da bi priznali uradne izide volitev in s tem Trumpov poraz, raje oblikovali zločinsko organizacijo, s katero so poskusili spreobrniti legalne postopke.

Tožilka je Trumpu in preostalim 18 obtožencem dala čas do 25. avgusta, da se »prostovoljno predajo« oblastem. Sama upa, da bo sodni postopek lahko stekel v roku šestih mesecev.

Iz Trumpove kampanje so se na obtožbe odzvali z izjavo za javnost, v kateri so demokratsko tožilko obtožili pristranskosti, njene obtožbe pa zavrnili kot lažne.

Podobno stališče je nekoliko pozneje izrazil tudi Trump. V odzivu na družbenem omrežju Truth Social se je spraševal, zakaj ta ovadba ni bila podana pred dvema letoma in pol. »Zato, ker so to želeli storiti ravno na sredi moje politične kampanje,« je zapisal in v svojem slogu postopek označil za »lov na čarovnice«.

Trump, ki upa na ponovno izvolitev na predsedniških volitvah prihodnje leto, se bo v Georgii med drugim moral spopasti še z obtožbami o laganju uradnim osebam, ponarejanju dokumentov in spodbujanju uradnikov h kršenju zaprisege.

Vodilni republikanski predsedniški kandidat bi se v primeru zmage na volitvah in osvojitve drugega mandata lahko sam pomilostil v primeru zveznih kazenskih pregonov. Na morebitni obsodbi v New Yorku in Georgii pa ne bi mogel vplivati, kar bi ZDA postavilo v veliko ustavno zagato.