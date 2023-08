Zadnja ponudba za Caiceda naj bi bila 100 milijonov funtov, z dodatki in bonusi pa bo narasla na 115.

S podpisom pogodbe se je končala poletna saga, ko je Brighton vztrajno odbijal vse višje ponudbe tekmecev v ligi za nadarjenega 21-letnega vezista. Chelsea je njegove dosedanje delodajalce prepričal z zadnjo ponudbo v nedeljo zvečer, danes je nogometaš opravil zdravniški pregled in nato popisal osemletno pogodbo.

»Zelo vesel sem, da sem se pridružil Chelseaju. Ko so me poklicali, nisem okleval, vedno sem si želel igrati za tako velik klub. Izpolnile so se mi sanje in komaj čakam, da se pridružim soigralcem,« je za spletno stran Londončanov dejal igralec, ki bo na Stamford Bridgeu ostal do leta 2031.

Caicedo je kariero začel pri domačem klubu Santo Domingo, pri 17 letih se je preselil v večji klub Independiente del Valle, s katerim je tudi osvojil mladinski pokal libertadores, južnoameriško različico lige prvakov. V Brighton je prišel leta 2021.