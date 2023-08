Zvezni tožilci bivšega predsednika preganjajo zaradi neprimernega ravnanja z zaupnimi dokumenti na Floridi in spodnašanja izida volitev v Washingtonu, državni tožilec Manhattna pa v New Yorku zaradi domnevnih kaznivih dejanj povezanih s plačilom pornografski igralki za molk o spolnem razmerju.

»Gora doslej javno objavljenih dokazov napoveduje kazensko ovadbo Trumpa in sodelavcev. Tako kot pri vremenski napovedi dežja ni nobenih jamstev. Vendar, če pogledaš skozi okno in vidiš temne oblake, potem veš, da bo kmalu deževalo,« je za ameriško televizijo ABC povedal nekdanji pravnik pravosodnega odbora predstavniškega doma ameriškega kongresa, veleposlanik Norman Eisen z inštituta Brookings.

Willis je preiskavo začela februarja 2021 zaradi telefonskega klica Trumpa državnemu sekretarju Georgie Bradu Raffenspergerju z zahtevo, naj mu nekje najde 11.780 glasov, kolikor jih potrebuje za volilno zmago proti demokratu Joeju Bidnu v Georgii. Trump trdi, da s tem klicem ni bilo nič narobe.

Willis je najprej sklicala posebno veliko poroto, ki je v osmih mesecih dela zaslišala 75 prič in julija podala priporočila. Veliko podrobnosti ni znanih razen tega, da je priporočila tožilstvu, naj sproži kazenske preiskave prič, ki so ji domnevno lagale. Posebna velika porota tudi ni našla nobenih dokazov o razširjenih volilnih prevarah leta 2020, ki bi lahko spremenile izid volitev.

Šele nato je Willis maja lani sklicala sedanjo veliko poroto, ki ji bo predstavila dokaze, in prosila za ovadbe.

Zaslišan tudi Giuliani

Med zaslišanimi pričami so bili Trumpova odvetnika Rudy Giuliani in John Eastman ter republikanski senator iz Južne Karoline Lindsey Graham. Slednji se je pozivu upiral, dokler ga ni potrdilo zvezno vrhovno sodišče ZDA.

Willis je zaslišala še Raffenspergerja in republikanskega guvernerja Georgie Briana Kempa, ki sta se upirala Trumpovim pozivom za spremembo izida volitev. Preiskava poteka tudi proti 16 elektorjem, ki so potrdili Trumpovo zmago v Georgii. Polovica jih sodeluje s tožilstvom v zameno za imuniteto pred pregonom.

Eisen je dejal, da so možne kazenske ovadbe zaradi spodbujanja k volilnim prevaram, zaradi kriminalnega združevanja in zaradi zarote.

Vodilni republikanski predsedniški kandidat Trump bi se v primeru zmage na volitvah in osvojitve drugega mandata lahko sam pomilostil v primeru zveznih kazenskih pregonov. Na morebitni obsodbi v New Yorku in Georgii pa ne bi mogel vplivati, kar bi ZDA postavilo v veliko ustavno zagato.