Referendum o ohranitvi ograje na meji z Belorusijo je danes na družbenih omrežjih najavil poljski obrambni minister Mariusz Blaszczak. Pojasnil je, da bodo volivci odgovarjali na vprašanje, ali podpirajo »odstranitev ograje na meji med Poljsko in Belorusijo«.

Kopenske dele 418 kilometrov dolge meje z Belorusijo je Poljska s 5,5 metra visoko ograjo zavarovala lani. Medtem ko so gradnjo ograje takrat kritizirali opozicijski politiki, glede na sedanje razmere, ko je Belorusija tesna zaveznica Rusije, ograji ne nasprotuje nihče.

Referendum bo potekal potekal 15. oktobra vzporedno s parlamentarnimi volitvami. Na njem bodo volivci izrazili mnenje o skupno štirih vprašanjih. Poleg ograje in azilne politike bosta to še privatizacija državnih podjetij in dvig upokojitvene starosti.

Opozicija vladajoči stranki Zakon in pravičnost (PiS) ob tem očita, da bo referendum izkoristila za mobilizacijo dodatnih volivcev za parlamentarne volitve.