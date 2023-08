Ukrajinske oblasti so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile, da so minuli teden osvobodile tri kvadratne kilometre ozemlja okoli Bahmuta. Skupno so na južni strani mesta osvobodile 40 kvadratnih kilometrov, je za državno televizijo še pojasnil namestnik obrambnega ministra Ganna Malyar.

Medtem so danes ruske sile napadle območje Zaporožja, kjer so reševalci v ruševinah dveh stanovanj našli dve trupli, tri ljudi so rešili, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

O napadi poročajo tudi iz pristaniškega mesta Odesa, nad katerega naj bi navedbah ukrajinskih oblasti iz Črnega morja poslala 15 brezpilotnih letal in izstrelila osem raket. V napadu so bili ranjeni trije zaposleni v supermarketu.

Kijev je Moskvo medtem kritiziral, ker je v nedeljo v Črnem morju izstrelila opozorilne strele na tovorno ladjo, ki je bila na poti v Izmail. »Ta dejanja so primer namerne ruske politike ogrožanja svobode plovbe in varnosti komercialnega ladijskega prometa v Črnem morju,« je sporočilo ukrajinsko zunanje ministrstvo. Moskvo je še obtožilo kršenja dogovorov Združenih narodov in norm mednarodnega prava.

Pristanišča okoli Odese, ki so ključna za izvoz ukrajinskega žita, so postala tarča napadov, potem ko je Rusija julija odstopila od sporazuma o izvozu ukrajinskega žita prek Črnega morja. Dogovor je Ukrajini od lanskega poletja kljub trajajočemu konfliktu v državi omogočal prodajo približno 33 milijonov ton žita in hrane v tujino.

Zelenski napovedal povračilne ukrepe

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem napovedal povračilne ukrepe zaradi nedeljskega napada na regijo Herson, v katerem je umrla tudi štiričlanska družina z dojenčkom, poročajo tuje agencije. »Vsak uničen okupator, vsak zažgan kos ruske opreme, požar namesto njihovega štaba in skladišč, zelo zgovoren dim na Kerškem mostu in še več - vse to dokazuje, da ne bomo pustili nobenega ruskega zločina brez odgovora,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil na Telegramu.

Ukrajina se sicer že več kot 17 mesecev brani pred rusko invazijo. V trenutni protiofenzivi se Ukrajinci spopadajo tudi z minskimi polji, protitankovskimi jarki in drugimi ovirami.

Ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov je v pogovoru za časnik Guardian, ki je bil objavljen v nedeljo, dejal, da so minska polja resna ovira za ukrajinsko vojsko. Ocenil je, da jih je mogoče prečkati, da pa je ključno, da zavezniki razširijo in pospešijo usposabljanje ukrajinskih deminerjev.

Med tesnimi zavezniki Ukrajine je tudi Nemčija, ki je po navedbah nemške vlade od začetka ruske invazije zagotovila približno 22 milijard evrov humanitarne, finančne in vojaške pomoči.

Nemški finančni minister Christian Lindner je danes, na svojem prvem obisku v Kijevu po začetku vojne, znova zagotovil, da bo Nemčija še naprej stala ob Ukrajini. Napovedal je, da se bo z ukrajinskimi uradniki »zelo konkretno« pogovarjal o tem, kako nemško finančno ministrstvo lahko pomaga Ukrajini.

Do obiska nemškega finančnega ministra sicer prihaja v času, ko je Nemčija pod vse večjim pritiskom Kijeva, naj pošlje rakete dolgega dosega taurus. Nemška vlada se je doslej upirala tem prošnjam, saj se boji, da bi rakete lahko dosegle rusko ozemlje in razširile konflikt.

Rusijo bo poleg Belorusije ta teden medtem obiskal kitajski obrambni minister Li Shangfu, so po poročanju AFP sporočili s kitajskega obrambnega ministrstva. Kitajska in Rusija sta strateški zaveznici, Kitajska pa je po ruski invaziji na Ukrajino postala tudi najpomembnejši trgovinski partner Moskve.