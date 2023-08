»Cel teden sem bila v mislih z ljudmi, ki so jim poplave vzele vse. Želela sem pomagati takoj, a na žalost nisem imela lastnega prevoza,« je dejala prostovoljka, tudi reševalka s psi Jasna Šporar. Današnji dan je bil zanjo prvi na terenu.

»Moja hči je med tednom pomagala že v Mengšu in Komendi. Vsak dan mi je govorila, kako hudo je. A dokler ne vidiš sam, ne moreš verjeti. Slišala sem toliko zgodb ljudi, ki so v poplavah izgubili svoje novogradnje. Ne morem si niti predstavljati, kako hudo mora to biti zanje,« je dejala.

Dobrodelni odpravi sta se pridružila tudi zakonca Jakob in Maša. Po poplavah sta pomagala že pred leti v Železnikih. »Takoj, ko sva v novicah videla, kakšno je stanje, so se najine misli vrnile v Železnike. Tam sva prijatelju pomagala reševati hišo,« sta pojasnila.

Kljub temu da je razglasitev dneva solidarnosti v splošni javnosti naletela na različne odzive, so bili prostovoljci, ki smo se jim pridružili, nad njim navdušeni. »Prav je, da se ob takšnih trenutkih vsi združimo in pomagamo. Verjamem, da je kdor je želel pomagati pomagal že do sedaj, a vsaj meni je bilo zaradi službe težko iti pomagat za dlje časa in v bolj oddaljene kraje,« je pojasnil prostovoljec Jakob.

Najbolj so bili veseli organiziranega prevoza in dela v skupini, saj kot so dejali tisti, ki so v preteklih dneh pomagali samostojno: »Na terenu potrebuješ ljudi, ki držijo skupaj, se spodbujajo, si pomagajo. Več kot nas je, lažje gre. Ko nekdo odneha, drugi prime lopato in tako gre hitreje«.

Ob prihodu v Škofjo Loko so bili najprej napoteni na kontrolno točko civilne zaščite, kjer so jih razdelili v več manjših skupin. Večji del je bil napoten k rečni strugi, kjer so se lotili čiščenja. Začeli so s pobiranjem kamenja in dračja.

Domačine je še posebej presenetil eden izmed prostovoljcev, ki je s seboj prinesel celo vrečo kave. »Tole boste v prihodnjih dneh še kako potrebovali,« je prijazno dejal.