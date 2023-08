Nigrska hunta je napovedala, da bo Bazoumu sodila zaradi veleizdaje ter spodkopavanja notranje in zunanje varnosti Nigra.

Bazoum je skupaj s svojo družino v pridržanju od udara 26. julija, mednarodna skupnost pa je vse bolj zaskrbljena zaradi njegovega zdravstvenega stanja. Član predsednikovega spremstva je sicer sporočil, da je Bazouma v soboto pregledal zdravnik in da ni razloga za skrb, so sporočili iz vojske.

Obenem so bili pri hunti kritični do sankcij, saj da imajo državljani težave pri dostopu do zdravil, hrane in elektrike. Sankcije so označili za nezakonite, nehumane in ponižujoče.

Gospodarsko združenje zahodnoafriških držav (Ecowas) je uvedlo sankcije proti Nigru, potem ko je vojaška hunta odstavila in pridržala demokratično izvoljenega predsednika Bazouma. Zaenkrat pa niso niti izključili možnosti vojaškega posredovanja. Države so v nedeljo odločile, da bodo v Niger poslale skupino posrednikov, ki bodo skušali pomagati pri ponovni vzpostavitvi ustavnega reda.

Vodja hunte, general Abdourahamane Tiani je v nedeljo izrazil pripravljenost za pogovore, saj da so vrata odprta za raziskovanje diplomatske in mirovne rešitve.