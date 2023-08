Požari, ki so prejšnji teden nenadoma zajeli Maui in jih je širil veter orkana Dora, so najbolj prizadeli mesto s 13.000 prebivalci Lahaina, od katerega je ostalo večinoma le pogorišče. Oblasti so sporočile, da je požar okoli tega mesta v 85 odstotkih pod nadzorom. Požar v okolici mesta Kula pa je v celoti pod nadzorom.

Z letališča Kahului je od prejšnje srede odletelo 46.000 evakuiranih domačinov in turistov, guverner Havajev Josh Green pa je turistom za nekaj časa odsvetoval prihod, ker nameravajo 500 hotelskih sob na otoku uporabiti za domačine, ki so ostali brez hiš. Še 500 sob bodo namenili pripadnikom Zvezne agencije za posredovanje v izrednih razmerah (Fema).

Šef policije Mauia John Pelletier je dejal, da so do nedelje prečesali šele tri odstotke požganega območja in iskanje morebitnih preživelih in umrlih se nadaljuje. Fema je ugotovila, da nujno namestitev potrebuje 4500 ljudi.

Požari na Mauiju, ki še niso pogašeni, so doslej zahtevali več žrtev, kot velik požar Camp iz leta 2018, ki je v Kaliforniji povsem uničil mesto Paradise. Takrat je umrlo 85 ljudi.

Ob naraščanju števila smrtnih žrtev pa bodo kot največja naravna nesreča morda presegli tudi cunami iz leta 1946, ki je na Velikem otoku zahteval več kot 150 življenj.

Vzrok izbruha požarov, od katerih dva še nista pogašena, ni znan, ker se preiskava niti ni prav začela.