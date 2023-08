»Po terorističnem napadu dveh oboroženih moških na svetišče v mestu Shiraz so bili ubiti štirje ljudje,« je poročala uradna tiskovna agencija IRNA. Omenjeno šiitsko muslimansko svetišče je bilo tarča smrtonosnega napada že oktobra lani, ko je bilo ubitih 13 ljudi, 30 je bilo ranjenih.

Odgovornost za lanski napad je prevzela sunitska muslimanska skrajna skupina Islamska država (IS).

Dva moška, vpletena v napad, so v začetku letošnjega julija javno usmrtili z obešanjem na ulici blizu svetišča. Iransko sodišče je oba napadalca marca obsodilo na smrt zaradi korupcije, oboroženega upora in delovanja proti nacionalni varnosti. Obtožena sta bila tudi članstva v IS in »zarote proti varnosti države«.