Od treh Slovenk, ki so bile na startu, je skozi cilj prišla le Eugenia Bujak, ki pa ni bila niti blizu najboljši uvrstitvi Slovenije na SP, njenemu 14. mestu iz Imole 2020. Zasedla je 54. mesto s skoraj petnajstimi minutami zaostanka za najhitrejšo. Urša Pintar in Urška Žigart sta odstopili.

Slovenija je na SP v Glasgowu najboljšo uvrstitev dosegla s tretjim mestom Tadeja Pogačarja na cestni dirki. Med dekleti je bila Eugenia Bujak 12. v vožnji na čas, med mladinci pa je Žak Eržen zasedel deveto mesto na cestni preizkušnji.

Podobno kot pri moških so se za zmago na zahtevni in selektivni progi za medalje borile le najboljše kolesarke. Kopecky je bila med vsemi najbolj aktivna in je zasluženo prišla do največjega uspeha v karieri. To je bil hkrati sedmi naslov za belgijske kolesarke na svetovnih prvenstvih in prvi po 1972.

Članica ekipe SD Worx, sicer že večkratna svetovna prvakinja na stezi, je odločilni napad za zmago izvedla sedem kilometrov pred ciljem. Najprej se je otresla glavnih tekmic, nato še Danke Ludwig in zanesljivo prišla skozi cilj s sedmimi sekundami prednosti pred Nizozemko Vollering, ki je bila v zadnjih metrih močnejša od Danke.

Za Kopecky je to tretja zlata medalja na tem svetovnem prvenstvu po zmagah na velodromu v eliminaciji in dirki na točke.

"Po dveh naslovih na stezi sem mislila, da na cestni dirki nimam pravih možnosti za zmago. Trije naslovi v sedmih dneh je res noro. Kot majhno dekle nisem nikoli sanja o takih dosežkih, vedno sem hotela biti le konkurenčna. Nisem si predstavljala, da bom nekoč tako dobra," je po zmagi povedala 27-letna tekmovalka iz Flandrije, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Branilka naslova iz Wollongonga Annemiek van Vleuten ni imela sreče. V zadnjem krogu jo je okvara na kolesu stala višje uvrstitve od osmega mesta.

Urša Pintar je za RTV Slovenija povedala: "Razočarana sem. Čeprav sem vedela, da je preizkušnja zelo zahtevna, sem hitro po startu zaradi padcev na mokri cesti zaostala za najboljšimi in ostala brez možnosti za vrnitev. To svetovno prvenstvo je bilo zagotovo drugačno od tistih, ki smo jih vajene."