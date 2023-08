Gajser je na Švedskem, ki je zanj po vrnitvi v karavano po poškodbi šele četrta dirka v sezoni 2023, v kvalifikacijah delo opravil odlično in si privozil drugo izhodišče za Špancem Jorgejem Pradom, vodilnim v SP. A start se mu danes ni najbolje posrečil, na težkem in razmočenem terenu je bil v uvodnih krogih na sedem in osmem mestu, po napaki sredi dirke pa je zdrsnil na 12. in se do konca prebil na rob deseterice.

V ospredju je bil najboljši Prado, ki je izkoristil napako zmagovalca zadnjih štirih dirk Francoza Romaina Febvra. Ta je prvo vožnjo končal na drugem mestu, tretji je bil lanski zmagovalec v Uddevalli Seewer.

Druga vožnja je bila za svetovnega prvaka boljša, po solidnem startu pa je vseskozi vozil na robu peterice, skupaj s še enim povratnikom po poškodbi, svetovnim prvakom iz leta 2021 Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom.

Na koncu je Gajser tudi končal na petem mestu, kar mu je skupno na dirki prineslo deseto mesto in 27 točk točk v SP.

V ospredju je v tej vožnji boj za zmago potekal med Seewerjem in Febvrom; Prado je to vožnjo odpeljal slabše in jo končal na šestem mestu za Gajserjem, tretji je bil Francoz Maxime Renaux.

Febvre, ki je dobil štiri dirke v nizu pred Švedsko, je tokrat po dveh drugih mestih v seštevku švedske VN ostal na drugem mestu s 44 točkami, zmago si je v Uddevalli s točko naskoka privozil Seewer, ki je tako ubranil lansko zmago. Tretjo stopničko na dirki si je privozil Prado.

A tudi nekoliko slabši nastop Španca v drugi vožnji ni bistveno spremenil razmerij moči v seštevku sezone. Še vedno ima približno sto točk naskoka, zdaj je pri 770, Febvre jih ima 672. Gajser ima 114 točk in je 19.

Drugi slovenski predstavnik na dirki Pancar je v razredu MX2 v sobotnih kvalifikacijah po tehničnih težavah zasedel šele 17. mesto, tudi danes pa ga ni bilo v ospredju prve vožnje. Končal jo je na 12. mestu.

Malenkost bolje se je odrezal v drugi, ki jo je končal na desetem mestu, takšna pa je bila tudi uvrstitev v seštevku obeh voženj na dirki. To je dobil Nemec Simon Längenfelder, drugi je bil Belgijec Liam Everts, tretji pa Italijan Andrea Adamo, ki je ostal na prvem mestu v seštevku SP.

Zdaj ima 663 točk, Everts pa 583. Pancar je zdrsnil iz prve deseterice, po novem je z 293 točkami 11.

Naslednja dirka bo že čez teden dni v nizozemskem Arnhemu.