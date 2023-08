Poslanci združenja Ecowas so se na sobotnem izrednem zasedanju dogovorili o ustanovitvi skupine mediatorjev. Do odločitve prihaja po tem, ko so voditelji držav Ecowas na četrtkovem vrhu v nigerijski prestolnici Abuja podprli možnost vojaškega posredovanja proti vojaški hunti v Nigru, a kljub temu napovedal nadaljnja posvetovanja.

V skupini posrednikov Ecowas naj bi bili poslanci iz večine od 11 aktivnih držav članic tega združenja.

Med razpravo je večina poslancev v soboto nasprotovala vojaškemu posredovanju v Nigru, poroča Voice of Nigeria.

Nigrska hunta je Bazouma odstavila 26. julija, ko je suspendirala ustavo in razpustila državne institucije. Dotedanjega poveljnika predsedniške garde, generala Abdourahmana Tchianija pa so razglasili za novega voditelja države. To je bil peti državni udar v Nigru od njegove osamosvojitve leta 1960.

Ecowas je proti državi uvedlo sankcije. Prekinile so finančne transakcije in dobavo električne energije ter zaprle meje z Nigrom, s čimer so blokirale uvoz v eno najrevnejših držav na svetu, poroča dpa.