»Kitajska pozorno spremlja razvoj situacije in bo sprejela odločne ukrepe za zaščito nacionalne suverenosti in ozemeljske celovitosti,« so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili s kitajskega zunanjega ministrstva.

»Kitajska odločno nasprotuje kakršni koli obliki uradnih izmenjav med ZDA in Tajvanom, odločno nasprotuje vstopu separatistov, ki si prizadevajo za neodvisnost Tajvana, v ZDA iz katerega koli razloga, pa tudi vsakršni obliki uradnih stikov med vlado ZDA in tajvansko stranjo,« je sporočil predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva.

Preden se je v soboto popoldan vkrcal na svoj let proti ZDA, je Lai novinarjem dejal, da namerava med potovanjem v Paragvaj »sodelovati z voditelji iz različnih držav sveta in se srečati tudi z delegacijami podobno mislečih držav«. »Mednarodno skupnost bom obvestil o naših številnih prizadevanjih za ohranitev miru in stabilnosti v indijsko-pacifiški regiji,« je dejal.

Lai, ki je glede neodvisnosti Tajvana od Kitajske bolj neposreden kot trenutna predsednica Tsai Ing-wen, bi se lahko srečal z ameriškimi politiki med obiskom New Yorka, kamor bo prispel danes, poroča AFP.

Tajvan ima svojo vlado od leta 1949, a Kitajska otok dojema kot del svojega ozemlja in ostro nasprotuje vsakršnim uradnim stikom med Taipeijem in drugimi državami.