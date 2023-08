Okoli devete ure včeraj zvečer so blejski policisti obravnavali nesrečo, v kateri je bil samoudeležen 35-letni voznik, ki je imel v avtu še sopotnico. Vozil je iz smeri Lesc proti Bledu, ko je zapeljal čez sredinski otok krožišča, nato pa na Betinskem klancu trčil še v sredinski otok za pešce, zavarovan s kovinsko ograjo. Zgleda, da je vozil prehitro. Alkotest je pokazal, da je vozil pod vplivom alkohola (skoraj 2,5 promila).

Danes zjutraj pa so se ukvarjali z 28-letnikom, ki se je z avtom vozil po pešpoti ob Bohinjskem jezeru. Mladenič sprva ni ubogal policistov, na njune znake se ni odzval, peljal je naprej čez most proti Ribčevemu Lazu, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Na neki točki jima ga je uspelo ustaviti, zaradi več prekrškov je dobil kazni v višini 1160 evrov. Med drugim je vozil opit (alkotest pokazal na okoli 2 promila).