Policisti, gorski reševalci iz Mojstrane ter ekipa s helikopterjem Letalske policijske enote so včeraj sinoči zagnali iskalno akcijo pogrešanih alpinistov. Nekaj po deseti uri zvečer so namreč dobili obvestilo, da se planinca, ki sta plezala Jugov steber v Severni Triglavski steni, svojcem nista oglašala na telefon. Posumili so na nesrečo, policisti so se pozanimali pri različnih planinskih postojankah in ugotovili, da je bil njun avto v Vratih.

Varčevala z baterijo

Gorski reševalci iz Mojstrane so ju našli na območju Praga. Vračala sta se proti Aljaževemu domu. Z njima je bilo vse v redu. »Zaradi varčevanja z baterijo sta imela na mobilnem telefonu vključeno funkcijo 'letalski način', ponekod na območju pa tudi ni mobilnega signala,« so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Na policiji svetujejo, da naj pri odhodih v gore svojci in prijatelji vedo, kam se pohodniki odpravljajo in kakšen je potek ture. Na varnem mestu naj se ti tudi javijo in sporočijo, kako so in kaj se dogaja. »Pohodniki naj imajo s seboj napolnjen telefon, v visokogorje pa naj ne hodijo sami,« še opozarjajo.