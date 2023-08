»Rusija je v regiji Herson ubila šest ljudi,« je dejal ukrajinski notranji minister Igor Klimenko in objavil fotografije, ki prikazujejo posledice napada.

Hudo ranjen 12-letnik

V bombardiranju so bili ubiti trije odrasli in 23 dni star dojenček v kraju Široka Balka, o še dveh žrtvah napada poročajo iz kraja Stanislav. »Mož, žena in njuna 23 dni stara hčerka so bili ubiti v sovražnikovem artilerijskem obstreljevanju,« je Klimenko zapisal na Telegramu. Hudo ranjenega 12-letnega sina so odpeljali v bolnišnico, je dodal.

V ruski invaziji na Ukrajino je bilo doslej ubitih 500 otrok, še 1100 jih je utrpelo poškodbe, je danes sporočilo ukrajinsko državno tožilstvo. Dodalo je, da je dejansko število žrtev verjetno višje, saj oblasti še naprej preiskujejo žrtve na vojnem območju in na območjih, ki jih je osvobodila Ukrajina.

Herson je ena od štirih ukrajinskih regij, ki si jih je septembra lani nezakonito priključila Rusija. Konec lanskega leta so se ruske sile umaknile iz mesta Herson, ki je pod ukrajinskim nadzorom, vendar je redno tarča ruskega bombardiranja.

Napad z droni

»Danes okoli 4. ure zjutraj je bil preprečen poskus režima v Kijevu, da bi z brezpilotnim letalnikom izvedel teroristični napad na objekte na ozemlju Ruske federacije,« je rusko obrambno ministrstvo sporočilo na Telegramu in dodalo, da žrtev ali gmotne škode ni bilo.

Regija Belgorod na jugu Rusije meji na Ukrajino, v zadnjih mesecih je bila večkrat tarča artilerijskih napadov in napadov z brezpilotnimi letali.

Ruske oblasti so sicer po sobotnih ukrajinskih napadih z droni na zasedeni ukrajinski polotok Krim, ki so jih ruske sile po navedbah Moskve uspešno odbile, napovedale povračilne ukrepe.

Več ubitih in ranjenih

Napad ukrajinskih brezpilotnih letalnikov na polotok Krim je bil po poročanju ukrajinskih medijev v soboto usmerjen na logistično bazo ruskih čet na zahodu polotoka, poroča dpa. Internetni portal Ukrajinska Pravda je v soboto zvečer poročal, da je bilo v napadu uporabljenih 17 brezpilotnih letal.

Po prvih podatkih ukrajinske strani je bilo ubitih ali ranjenih »več deset okupatorjev«. Uničena je bila tudi oprema. Natančno višino škode še preiskujejo. Informacij ni bilo mogoče neodvisno preveriti, poroča dpa.

Most čez Kerško ožino, ki povezuje Rusijo s črnomorskim polotokom Krim, v napadih ni bil poškodovan, je sporočil ruski guverner polotoka Sergej Aksjonov.