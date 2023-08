Po petkovem trojnem umoru v BiH, ko je 35-letni Nermin Sulejmanović pred očmi devetmesečnega dojenčka hladnokrvno ustrelil bivšo ženo, dejanje pa prenašal v živo prek spleta, v javnost prihaja vse več podrobnosti. Morilec je bil strah in trepet lokalne skupnosti v Gradačcu, kjer so včeraj organizirali protest. Udeleženci so zahtevali odgovornost za vse, ki so dopustili, da je storilec ostal na svobodi in je lahko zagrešil grozodejstvo. Zahtevali so tudi odstop predsednika tamkajšnjega sodišča in direktorja policije. »Morilec je bil pošast, ki je več let terorizirala mesto, nadlegoval in izsiljeval je tudi otroke,« je za Dnevni avaz povedal eden od krajanov.

Sodnica ni podpisala odloka za prepoved približevanja

Izkazalo se je, da je bivša žena Nizama Hećimović le nekaj dni pred smrtjo storilca zaradi nasilja v družini prijavila policiji. 35-letnika je prijavila že večkrat, a zoper njega ni bil še nikoli odrejen noben ukrep. Tudi tokrat ne. 7. avgusta naj bi občinsko sodišče predlog policije za prepoved približevanja zavrnilo. Da država v primerih družinskega nasilja ne ukrepa ustrezno, je za lokalne medije opozoril tudi župan Gradčca Edis Dervišagić: »Če bi bilo drugače oz. če bi se ga zakonsko primerno sankcionirajo in bi mu prej odvzeli prostost, se ta gnusen zločin ne bi zgodil.« Po podatkih državne agencije za enakopravnost spolov so v BiH v zadnjih dveh letih zabeležili 19 femicidov.

Skrila se je k teti

Ker so jo tisti, ki bi jo morali zaščititi, pustili na cedilu, se je Nizama nekaj dni pred smrtjo pred nasilnim bivšim partnerjem zatekla k teti, kjer se je skrila. »Teden dni je bila pri meni. Osmi dan pa mu je nekdo očitno razkril, kje se skriva,« je za Dnevni avaz spregovorila žrtvina teta Zijada Vuković Pamuković. Pravi, da je za njeno skrivališče poleg peščice sorodnikov vedela le še policija.

»Tolkel je po vratih. Najprej je s pištolo zagrozil meni, potem je na dvorišče nagnal mojega sina. Vzel je dojenčka, njo začel vleči, po nas pa streljati. Mojega sina je ranil. Poklicala sem policijo, pri nas so bili v roku 20 minut, pa čeprav smo samo kilometer stran od postaje,« je še povedala. Ima dokaz, da sodnica za nasilneža ni odredila prepovedi približevanja, kar je njena nečakinja plačala z življenjem. Nazadnje naj bi ga zaradi družinskega nasilja prijavila le tri dni pred smrtjo. Če bi se policija in sodišče pravilno odzvala, bi tragedijo lahko preprečili, je prepričana teta žrtve. Da je bila žrtev nasilja, je Nizama pred svojimi prijateljicami sicer skrivala.

Bilo jo je strah za življenje

Po poročanju lokalnih medijev je Nermin Sulejmanović bivšo ženo in dojenčka od sorodnikov odpeljal v neko počitniško hiško, kjer naj bi njo najprej pretepel do neprepoznavnosti. Vso krvavo in še komaj pri zavesti jo je še naprej maltretiral, celoten napad pa v živo prenašal prek instagrama. Pištolo ju je uperil v glavo, zraven pa komentiral, da se to pač zgodi, če te pra**ca prijavi policiji. Ko jo je pobaral, zakaj je to storila, mu je z zadnjimi močni odgovorila, da ker se je bala zase in za otroka. To so bile njene zadnje besede.

77-letni junak mu je prodal slepe naboje

Sulejmanović je sicer napovedal, da bo ubil še več ljudi. In jih je. Do smrti je ustrelil dva turška državljana, očeta in sina, motiv naj bi bile nerešene poslovne zadeve. Ranil je še njuno mamo oziroma ženo in še enega policista. Kot kaže, pa bi lahko bilo smrtnih žrtev še veliko več. Lokalni prodajalec orožja je trojnemu morilcu isti dan prodal slepe naboje. 77-letni Hasan Jašarević je ohranil mirno kri, ko je v trgovino vstopil Sulejmanović. Bil je ves krvav. V čelo mu je uperil pištolo in zahteval strelivo. »Stal je tam, ves v krvi. Pištolo je imel v rokah. Bil je razburjen, oče je imel krvavo rdeče,« se je spominjal za medije. Zahteval je devetmilimetrske naboje za svojo pištolo. 77-letnik se je v izredno stresni situaciji odzval mirno, dal mu je slepe naboje, ne pravih. »Z njimi ni mogel nikogar ubiti,« je povedal za portal Klix.

Kar tri ure je trajalo, da so posnetek umora bivše žene odstranili s spleta. Ogledalo si ga je kakšnih dvanajst tisoč ljudi, 126 ga je celo všečkalo. Nekatere od njih, ki so na tak način izkazale podporo morilcu in so poveličevale njegov zločin, so že zaslišali, ostale še bodo. 35-letnik je po umorih pobegnil, več ur ga je po okolici lovilo na stotine policistov. Dojenčica je še v bolnišnici. Skrb zanjo bo potem prevzela socialna služba.