V ponedeljek bo pretežno jasno. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 31, na Goriškem do 34 stopinj Celzija.

V torek in sredo se bo nadaljevalo sončno vreme s temperaturami okoli 30 stopinj Celzija. V sredo popoldne bodo možne posamezne vročinske nevihte.

Danes in v ponedeljek bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in spodbuden.