Požar je zahteval najmanj 89 življenj, je v soboto zvečer sporočil guverner zvezne države John Green in opozoril, da bi se lahko število smrtnih žrtev še povečalo. »Število žrtev se bo še naprej povečevalo. Želimo, da so ljudje na to pripravljeni,« je opozoril. Na stotine ljudi je še vedno pogrešanih.

Za več kot pet milijard dolarjev škode

Požar bo »gotovo najhujša naravna katastrofa, s katero so se Havaji kdaj soočili«, je dejal. »Lahko le čakamo in podpiramo tiste, ki so preživeli. Zdaj se osredotočamo na to, da ponovno združimo ljudi, jim zagotovimo stanovanja in zdravstveno oskrbo, nato pa se osredotočimo na obnovo,« je dejal po poročanju britanskega BBC.

Po podatkih zvezne agencije, pristojne za odzivanje na naravne nesreče (Fema), je bilo uničenih ali poškodovanih približno 2207 zgradb, večinoma stanovanjskih. Samo v Lahaini so stroški obnove ocenjeni na 5,52 milijarde dolarjev.

Po pepelu brskajo za spomini

Od trgovin, hotelov, stavb in restavracij, zaradi katerih je bilo to obmorsko mesto s 13.000 prebivalci tako očarljivo, ni ostalo skoraj nič. Veličastno drevo banjan, turistično znamenitost, so ožgali plameni, vendar se zdi, da je preživelo. Prebivalci, ki so še vedno v šoku, šele začenjajo ugotavljati obseg škode. Preživeli naokrog premetavajo pepel v upanju, da bodo našli fotografije ali osebne predmete, poroča AFP.

Požar je izbruhnil v torek in ljudje so imeli le nekaj minut, da pobegnejo na varno. Nihče jih ni predčasno obvestil, kaj se jim približuje. Siren niso vklopili. Številni so se pred ognjenimi zublji zatekli v Tihi ocean. Požar se je hitro širil zaradi suše in orkana Dora, ki je bil v torek sicer daleč od Mauija, vendar je prispeval veter s hitrostjo do 126 kilometrov na uro.

Pravosodni organi so v luči kritik na račun domnevno neustreznega ukrepanja oblasti sprožili preiskavo. Havajska generalna tožilka Anne Lopez je v petek napovedala, da bo njen urad preiskoval ravnanja odgovornih v času pred, med in po uničujočih požarih.