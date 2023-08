V ponedeljek je v Atenah v spopadu med navijači nogometnih klubov AEK in Dinama zaradi več vbodnih ran umrl 28-letni privrženec AEK Mikalis Kacuris. Zaradi poškodb so zdravniško pomoč poiskali še štirje Grki in štirje Hrvati, aretiranih pa je bilo okoli 100 ljudi, večinoma navijačev Dinama. Kacurisa so 11. avgusta pokopali v njegovem rojstnem kraju Elefsini, ki leži 25 kilometrov zahodno od Aten.

Analiza DNK

Hrvaška tiskovna agencija Hina je pred dnevi poročala, da se bo vseh 94 navijačev, ki so jih pridržali po izgredih, znašlo na sodišču. V torek zvečer so pridržali še pet Hrvatov, ki so skušali z ladjo odpotovati v Italijo, enega hrvaškega državljana pa so ustavili med poskusom bega z avtobusom v Albanijo. Policija je postavila blokade na cestah po Grčiji in na mejnih prehodih. Na begu naj bi bilo še vsaj 50 hrvaških navijačev.

Kot poroča ERT, se laboratorijske analize genetskega materiala, odvzetega aretiranim huliganom, nadaljujejo, DNK storilca ali storilcev pa so odkrili na nohtih žrtve. Skupno je v priporu 70 oseb.

Evropska nogometna zveza je zaradi tega tragičnega dogodka tekmo tretjega kroga kvalifikacij lige prvakov prestavila na 19. avgust.

Pripotovali iz Zagreba, da bi ubijali

Uefa je sicer navijačem obeh klubov prepovedala prihod na gostovanji, a se je v ponedeljek pozno zvečer v bližini stadiona AEK kljub temu pojavilo od 100 do 120 navijačev zagrebškega Dinama. Policija je v izgredih aretirala skoraj sto navijačev, več je bilo ranjenih, za enega od domačih privržencev pa je bil spopad usoden.

Na tragično dogajanje pred tekmo so se odzvali v atenskem klubu. V zapisu na spletni strani so navijača označili za žrtev organiziranih kriminalcev, ki so pripotovali iz Zagreba z namenom, da bi ubijali. »Kdo nas sili, da igramo tekme, medtem ko še teče kri naših navijačev? Kako naj AEK po tem dejanju pride na igrišče in igra tekmo s tem klubom? Bodo na tribunah tudi tisti, ki so sodelovali pri umoru?« so med drugim zapisali pri AEK. »Je lobiranje Hrvatov pri Uefi pomembnejše od človeškega življenja? Obstaja samo en način: takojšnja in ostra kazen. Civiliziran nogometni svet čaka na to, AEK pa tudi,« so še zapisali pri atenskem klubu.

Dinamo: Sotili smo vse, kar smo lahko

Na zahtevo grškega kluba so se odzvali tudi pri Dinamu. V daljšem zapisu na spletni strani so se Zagrebčani odzvali na zapis AEK in poudarili, da so večkrat ostro obsodili nasilje na stadionih in da so sami storili vse, kar so lahko, da bi takšne dogodke preprečili. »Žalosti nas, ker AEK prelaga odgovornost, dviguje napetost in z uporabo neprimernega besedišča agresivno in hujskaško pritiska na Uefo. To je še posebej neprimerno, ker je vsem, razen predstavnikom AEK, jasno, da je Dinamo storil vse, da se to ne bi zgodilo,« so zapisali pri hrvaškem klubu.

Dodali so, da so predstavniki grškega kluba zavračali sodelovanje pri poskusih skupnega ukrepanja za preprečevanje izgredov pred tekmo. Grkom pa so svetovali, naj se posvetijo nogometu, umirijo čustva ter vloge sodnikov in tožilcev prepustijo pristojnim.