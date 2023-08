Po podatkih agencije je bilo julija skupno opravljenih 1,02 milijona letov, medtem ko jih je bilo v enakem obdobju lani 951.099.

V primerjalnem obdobju so se zamude ATFM (zamuda pri upravljanju pretoka zračnega prometa, op. a.) podaljšale za šest odstotkov, z 0,7 na 1,7 minute, razlog za to pa so odgovorni pripisali predvsem vremenskim dogodkom.

Evropska celina se je namreč letos julija soočala z ekstremnimi vremenskimi razmerami, glavni dejavnik za zamude pa so bile konvektivne padavine predvsem v Nemčiji, Srbiji in na Madžarskem.

Ob upoštevanju neugodnih vremenskih razmer so se zamude ATFM na posamezen let julija podaljšale za pet odstotkov s 3,9 na 4,1 minute, brez njihovega upoštevanja pa so se skrajšale za skoraj četrtino na 2,5 minute.

Na evropskih letališčih so največje zamude ATFM zaradi vremenskih dogodkov zabeležili na letališčih Frankfurt, München in Gatwick.

Po navedbah agencije za nadzor zračnega prometa zamude ATFM predstavljajo le majhen del vseh zamud, ki so jim lahko izpostavljeni letalski potniki. »Če pogledamo stanje splošne točnosti, ki vključuje tudi druge naključne zamude, zamude pri letalskih voznih redih in zamude na tleh, je bilo to v primerjavi z julijem 2022 nekoliko boljše in to navkljub večjemu prometu ter vplivu slabega vremena, še vedno pa pod ravnijo iz leta 2019,« so pojasnili.

Eurocontrol zaznava tudi izboljšave v delovanju zračnega omrežja, kar po njihovi oceni kaže, da tesno sodelovanje med vsemi operativnimi partnerji daje dobre rezultate.