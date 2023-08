Do 15. avgusta se bo na 50 odrih predstavilo okoli 400 umetnikov in glasbenikov iz 62 držav v različnih zvrsteh, kot so pop, rock, metal, blues, reggae, afro, glasba sveta in folk. Pripravili pa so tudi plesne, cirkuške ali ulične predstave.

Največ obiskovalcev so tokrat pritegnili iz Nizozemske in Velike Britanije, veliko pa jih tudi iz Italije, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Sziget velja za enega največjih in najbolj priljubljenih glasbenih in kulturnih festivalov na prostem v Evropi. Po dveh pandemičnih letih so ga spet pripravili lani. Festival je prvič potekal leta 1993, ko je pritegnil dobrih 40.000 ljudi, pred pandemijo covida-19 pa so na njem našteli pol milijona obiskovalcev.