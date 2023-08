»Zelo sem vesel, da sem postal del družine Bayerna, ki je eden največjih klubov na svetu. Vedno sem želel tekmovati in se dokazovati na najvišji ravni in prišel sem v klub z zmagovito miselnostjo,« je po uspešno opravljenem zdravniškem pregledu dejal sloviti angleški napadalec, ki v svoji karieri ni osvojil še nobenega ekipnega naslova na klubski ravni.

Been an incredible welcome for me and my family in Munich in the last 24 hours! Buzzing to have signed for such a massive club with an incredible history, can't wait to get started! #miasanmiapic.twitter.com/4TjgCGJ70Z