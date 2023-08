Neznani storilec je včeraj ponoči v mestnem parku v Mariboru ukradel kip Leona Štuklja. »Stopil je do kipa, kjer je s primernim orodjem z granitnega podstavka višine 165 centimetrov na vzvod privzdignil in z nosilca odtrgal bronasti doprsni kip Leona Štuklja,« so sporočili s Policijske uprave Maribor. Občino je oškodoval za okoli 50 tisoč evrov. Kip slovenskega olimpijca je delo akademske kiparke Alenke Vidergar. Ob kipu so bili vidni uvozi s prikolico, dodatno poroča Večer.

Izsleditev storilcev tovrstnih dejanj je izjemno težko in je običajno neuspešno, a je v tem primeru po informacijah Večera za to nekaj upanja zaradi kamer na javnih površinah. Po neuradnih informacijah sicer policija preiskuje v smeri, da so bili kipi ukradeni z namenom pretopitve in prodaje kot barvne kovine.

Kraje tudi na pokopališču

V Mariboru in okolici namreč beležijo serijo kraj nagrobnih skulptur in kipov. V Slivnici pri Mariboru so neznanci julija ukradli kip partizana Franca Lešnika Vuka. Policijska postaja Maribor II preiskuje štiri tatvine nagrobnih kipov, ki so se vse zgodile julija. Nepridipravi so sredi prejšnjega meseca, vse v razponu nekaj dni, kradli na pokopališču v Limbušu in na pokopališču Pobrežje.

Še vedno nepojasnjena je tudi kraja fontane z mariborskega Mestnega parka. Okoli 800 kilogramov težko bronasto skulpturo Fitoliti, ki jo je izdelal kipar Vojko Štuhec, so neznanci odtujili junija lani z gradbišča, saj je bila takrat v teku obnova osrednje promenade parka.

Prav tako so poskušali ukrasti bronasti kip književnega zgodovinarja Karla Glaserja, ki stoji na trgu v Hočah. Skulpturo je občina iz preventivnih razlogov umaknila s trga, so te dni sporočili z Občine Hoče - Slivnica.