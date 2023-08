Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, sporočilo, da je v stiku z dvema slovenskima državljanoma, ki sta trenutno na območju Havajev. Oba sta na varnem, so poudarili.

Sožaljem svojcem žrtev požarov je na omrežju X v petek izrekla tudi zunanja ministrica Tanja Fajon. »Izjemno žalostno je videti še en čudovit kraj, otok Maui na Havajih, in njegovo zgodovinsko mesto Lahaina, ki so ga uničili požari,« je še zapisala in dodala, da Slovenija stoji ob strani svoji zaveznici ZDA.

POTOVALNI NASVET I 🇺🇸 HAVAJI Odsvetujemo potovanja na otoka Maui in Big Island. V kolikor se že nahajate na ogroženih ali prizadetih območjih Havajev, to sporočite @SLOinUSA ali se registrirajte na spletnem obrazcu 👇 https://t.co/HXnP5v9p8M@GovHawaiipic.twitter.com/v3ua2vWHxb — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) August 11, 2023

Preiskava ravnanja odgovornih

Havajska generalna tožilka Anne Lopez je v petek napovedala, da bo njen urad preiskoval ravnanja odgovornih v času pred, med in po uničujočih požarih.

Požar je mnoge domačine in turiste presenetil, tako da so se pred plameni številni zatekli kar v morje. Kljub izrednemu dogodku odgovorni s sirenami prebivalcev namreč niso opozorili na prihajajočo nevarnost.

Na otočju se medtem nadaljujejo iskalne akcije pogrešanih. Prebivalci zgodovinskega mesta Lahaina so se lahko v petek vrnili, da si ogledajo katastrofo, ki je prizadela njihovo mesto.

Policijska ura

V kraju, ki je v veliki meri pogorel do tal, v veljavi ostaja policijska ura. Guverner te tihomorske zvezne države Josh Green je prebivalce pred vrnitvijo opozoril, da se bodo soočili z uničenjem, kot ga še niso videli.

S potrjenimi 67 smrtnimi žrtvami gre uradno za najsmrtonosnejšo naravno nesrečo v zgodovini Havajev. Po neuradnih informacijah je pogrešanih še okoli 1000 ljudi.

Požar, ki je uničil mesto Lahaina je v veliki meri pod nadzorom, gasilci pa so se v petek spopadali s plameni tudi drugod na otoku Maui.