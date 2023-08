Kot je povedal župan Luč Klavdij Strmčnik, se je napaka zgodila na glavnem vodovodu, tako da so gospodinjstva zdaj brez vode za pitje in higienske potrebe. Dejal je, da so v petek vzpostavili prometno povezavo od Ljubnega ob Savinji do Konjskega vrha, vendar morajo urediti še 3,5 kilometra ceste do Luč. To bo po županovih besedah zelo težko, saj se je na tem območju sprožil tudi zemeljski plaz. Tri kmetije pa so še vedno odrezane od sveta.

Po besedah Strmčnika je za promet odprta cesta proti Podvolovljku, vendar samo za osebne avtomobile in kombije, ki služi za oskrbo z živilskimi izdelki. Hiše, ki so še nedostopne po cestnih povezavah, pa oskrbujejo s helikopterji. Večina gospodinjstev v Lučah se že oskrbuje z električno energijo, manjši del pa tudi preko agregatov.

Štab Civilne zaščite Luče je občane obvestil, da so s strani Rdečega križa Slovenije, različnih organizacij ter posameznikov prejeli hrano, pijačo, oblačila, plenice, odeje in druge dobrine. Na voljo je tudi nekaj lopat, metel in gumijastih škornjev.

Do 44 kmetij se še niso prebili

V Občini Ljubno ob Savinji danes pričakujejo večje število prostovoljcev, ki jih bodo občinski koordinatorji razporedili na določene lokacije. Na Ljubno je v petek prispela tudi tehnična ekipa iz Ukrajine z bagerji, ki bodo začeli z urejanjem tamkajšnjih vodotokov, je povedal ljubenski župan Franjo Naraločnik. Dejal je tudi, da imajo vzpostavljene poljske kuhinje, danes pričakujejo tudi geološko ekipo, ki bo pregledala območja, na katerih so se sprožili plazovi.

Tudi v mozirski občini danes pričakujejo veliko prostovoljcev iz celotne Slovenije. Kot je povedal mozirski župan Ivan Suhoveršnik, so sami domačini že veliko postorili, za odvoz odpadkov v Celje pa bo poskrbelo podjetje Marki.

Še vedno se jim ni uspelo prebiti do 44 kmetij, v zaselku Lepa njiva pa bodo danes postavili zasilno brv. Do preklica se bodo delili topli obroki v Športni dvorani Mozirje.

Na Koroškem sortiranje odpadkov in pregled plazov

Na Koroškem bodo danes sortirali odpadke, ki so se nabrali po zadnji vodni ujmi, lotili se bodo tudi pregledovanja plazov. Kot je povedala županja Črne na Koroškem Romana Lesjak, je ta občina zdaj prometno dostopna, vendar z nekaj omejitvami. Ocenila je tudi, da se zadeve po ujmi počasi umirjajo.

V Dravogradu bodo po besedah župana Antona Preksavca sortirali nakopičene odpadke in odpravljali tudi posledice zadnjih neurij. Kot je dejal, imajo za zdaj izjemno veliko število prostovoljcev, tako da jih več ne potrebujejo.

Preksavec je še dodal, da so v petek odprli cesto Dravograd-Ravne na Koroškem, kjer bo na kritičnih območjih promet potekal izmenično enosmerno.

V petek je Dravograd obiskal župan avstrijskega Lavamunda Wolfgang Gallant, ki se je seznanil z razmerami na Koroškem. Skupaj z ekipo je prispeval nekaj potrebnih pripomočkov za sanacijo in prehrambene proizvode.

Na območju Raven na Koroškem bodo danes pregledali 50 sproženih plazov, statiko poškodovanih objektov, ki jih ogrožajo plazovi.Kot je ocenil župan Tomaž Rožen, imajo v ravenski občini sedem večjih plazov, ki so nevarni za infrastrukturo in stanovanjske objekte.

Na Ravnah bodo sicer nadaljevali tudi s čiščenjem rečnih strug, prostovoljci pa bodo nadaljevali s čiščenjem javnih površin mesta in sortiranjem odpadkov. Oskrba z elektriko je nemotena, nimajo pa vodooskrbe, težave so tudi s kanalizacijo, ki jo je uničila ujma, čistilna naprava pa ne deluje.