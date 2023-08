Slovenska košarkarska reprezentanca je odigrala peto prijateljsko tekmo v okviru priprav na svetovno prvenstvo v Aziji. Na turnirju v Malagi je morala priznati premoč aktualnim svetovnim in evropskim prvakom Špancem, ki so zmagali z 99:79.

Naslednji teden na Japonsko

Slovenija bo v soboto ob 21.30 v Malagi igrala še eno tekmo, in sicer z olimpijskimi prvaki Američani, ki imajo z relativno mlado postavo iz lige NBA, v kateri ni nobenega igralca z OI v Tokiu, nalogo popraviti slab vtis oziroma sedmo mesto s SP 2019 na Kitajskem.

Zasedba selektorja Aleksandra Sekulića bo že naslednji teden odpotovala na Japonsko, kjer jo 19. avgusta čaka še zadnja pripravljalna tekma v Tokiu z domačo izbrano vrsto, uvodni dvoboj na SP na Okinavi pa bo igrala 26. avgusta proti Venezueli.

Slovenija je na prvi tekmi zvezdniškega turnirja ob 100. obletnici španske košarkarske zveze prikazala najboljšo predstavo v pripravah. Večji del tekme je bila enakovreden tekmec favorizirani domači zasedbi, ki je na koncu vendarle uveljavila svojo kakovost in zanesljivo prišla do zmage.

Dončić s 17 točkami

Luka Dončić je bil znova prvi strelec Slovenije, čeprav so Španci vložili ogromno napora, da bi ga ustavili. V slabih 25 minutah na parketu je dosegel 17 točk (met 5:13, trojke 2:5) in zbral 6 skokov ter 5 podaj. Dvomestni v napadu so bili še Jaka Blažič s 14 točkami (trojke 2:2), Klemen Prepelič (11 točk), Mike Tobey (10 točk, 8 skokov) in Gregor Hrovat (10 točk), Bine Prepelič pa iz tekme v tekmo postaja najbolj očitna zamenjava za poškodovanega Vlatka Čančarja. Včeraj mu je selektor namenil dobrih 20 minut.

Slovenija je odlično odprla tekmo in po petih trojkah in prav toliko poskusov povedla 23:10. Po odhodu Dončića s parketa je Španija z trdo igro hitro vzpostavila ravnotežje in v drugi četrtini prešla v vodstvo.

V drugem polčasu je Slovenija držala priključek do 32. minute (73:66), nato pa je Španija, ki je na trenutke igrala zelo grobo glede na prijateljski značaj tekme, naredila previsoko razliko glede na prikazano in videno v dvorani Jose Maria Martin Carpena, kjer se je zbralo tudi nekaj sto slovenskih navijačev.

Sekulić zadovoljen

»Viden je bil napredek v igri, tako da sem precej zadovoljen s predstavo. Žal smo se v drugem polčasu preveč ukvarjali s stvarmi, na katerem nimamo vliva, namesto, da bi se fokusirali na našo igro. S tem nam je padla učinkovitost v napadu in Španci so lahko razvili svojo hitro igro. V prvem polčasu smo delovali mnogo bolje, izjema so bile le minute, ko smo naredili nekaj menjav in ob tem spustili ritem igre,« je tekmo komentiral selektor Aleksander Sekulić.

Gregor Hrovat pa dodal: »To je bila prava prvenstvena tekma. Oboji smo želeli zmagati. Proti enemu glavnih favoritov za najvišja mesta na SP smo pokazali, da lahko igramo z njim in to v njegovi dvorani. Trideset minut smo bili enakovreden tekmec, nato pa smo izgubili glavo in Špancem prepustili zmago. Vsekakor smo lahko zadovoljni s predstavo. Dejstvo je, da mora naša igra temeljiti na dobri obrambi. To smo pokazali v prvem polčasu, popraviti pa moramo stvari, ki so se nam dogajale v nadaljevanju, ko nam je padla zbranost in posledično igra v napadu.«