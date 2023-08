Najhuje je bilo v kampu Menina, kjer so morali v pol ure evakuirati 900 turistov, škodo ocenjujejo na pet milijonov evrov. Poleg pomoči lokalnega okolja so roke ponudili tudi mnogi Nizozemci, med drugim tudi Sandra Van Putten, ki je na največji platformi za množično financiranje na svetu GoFundeMe takoj zagnala akcijo zbiranja denarja. »Tudi gostje, ki so se morali evakuirati iz kampa, a so vseeno ostali v bližini, dnevno prihajajo pomagat odstranjevat naplavine,« nam je povedal Jure Kolenc, direktor in lastnik kampa. »Prizadevamo si, da bi čez teden dni odprli vsaj 20 odstotkov kampa, kamor bomo lahko namestili prostovoljce, ki nam prihajajo pomagat. Poleg strehe nad glavo jim bomo tako lahko zagotovili tudi topel tuš in obrok,« je še povedal Kolenc in dodal, da je večina gostov akontacije do konca sezone kampu podarila za obnovo. »Z drugimi smo dogovorjeni, da jih lahko prenesejo v naslednjo sezono,« je še dodal Kolenc in poudaril, da se bodo ponovno postavili na noge.

Podobna situacija kot ob Savinji je tudi na območju Kamniške Bistrice, kjer je cesta uničena in s tem onemogočen dostop do kampa Kraljevi hrib, poplavilo pa je tudi kamp Resnik pri Kamniku. Glede na razsežnost poplav in poškodb na cestah lahko rečemo, da je letošnje kamping sezone v trenutno zaprtih kampih konec. Zaradi obilice dežja je bilo nekaj težav tudi v kampih v okolici Bleda in Bohinja, vendar so se razmere hitro uredile, prav tako je bil v dveh dneh ponovno odprt kamp v Termah Čatež, kjer so že odprli zunanje bazene in del notranjih bazenov. Na vseh drugih območjih, na primer v Posočju, ob reki Kolpi, na slovenski obali ali v termah, so kampi odprti in normalno delujejo.