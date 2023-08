Pravila so za šleve

»Tudi ko zavijemo na avtocesto, si pripnemo varnostni pas, ne vozimo prehitro in ne prehitevamo tam, kjer je nevarno. Imamo ustrezna vozila, celo zmeraj bolj odporna proti poškodbam.« Tako je spoštovanje varnostnih pravil, s katerimi bi bilo mogoče preprečiti ali vsaj precej omejiti škodo ob poplavah, v Objektivu opisala hidrologinja Lidija Globevnik. Ampak seveda se je motila. Glede avtocest, seveda. Včeraj so se na slovenskih avtocestah zgodile tri nesreče, ki so ustavile promet, in v vsaki od teh nesreč so se našli mandeljci, ki so vozili po pasu za reševanje, se sprehajali po avtocesti in obračali ter vozili v napačno smer do prvega izvoza. Človek dobi občutek, da vsi nekoliko precenjujemo zdravo pamet Slovencev.