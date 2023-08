Ko je Nogometni klub Olimpija v četrtek popoldne razposlal vabila za izredno novinarsko konferenco, na kateri bo zgolj direktor Igor Barišić, smo takoj pomislili, da se je v klubu znova zgodilo nekaj velikega. Dramatičen je bil tudi uvodni stavek Barišića. »To je zame najbolj pomembna novinarska konferenca doslej,« je začel hrvaško-nemški poslovnež in nadaljeval: »Po porazu z Galatasarayem smo bili žalostni zaradi poraza, a predsednik Adam Delius je dejal, da so ljudje le nekaj kilometrov stran žalostni zaradi veliko hujših stvari. Oni imajo razlog, da so žalostni, ne mi. Vabim vse navijače in tiste, ki želijo pomagati, da v čim večjem številu pridejo na tekmi z Domžalami in Celjem ter napolnijo Stožice, saj bo ves prihodek od vstopnic šel v dobrodelne namene za žrtve poplav. Pokazati moramo, da smo drug za drugega. Ko zmagaš, je vse dobro, vsi so veseli in prijateljev imaš, kolikor hočeš. Ko so težave, običajno ni nikogar. Mi želimo biti drugačni, da pomagamo ljudem takrat, ko je najhuje. Pomagali bomo tistim, ki so izgubili streho nad glavo.«

Klub za nobenega igralca še ni prejel uradne ponudbe

Barišić je odgovarjal tudi na novinarska vprašanja. Največ jih je bilo povezanih s stanjem v klubu in financami, ki so vedno zanimiva tema v Olimpiji. »Zelo smo zadovoljni z delovanjem kluba. Na vseh področjih smo napredovali,« je povedal Barišić, ki se je razgovoril tudi o morebitni prodaji udarnih zvezdnikov Elšnika, Vidovška, Ratnika, Doffa.... in nakupih novih igralcev. »O prodaji igralcev se sploh ne pogovarjamo, saj Olimpija tega denarja trenutno potrebuje. Nihče ni naprodaj. Nismo prejeli še niti ene uradne ponudbe za nakup našega igralca. Glede na vzdušje ter energijo v slačilnici in klubu nihče ne želi oditi iz Olimpije. Županu sem obljubil, da bomo naredili korak naprej v Evropi. Prvega smo naredili vsaj s konferenčno ligo, cilj je da prezimimo v Evropi. Če želimo spomladi igrati v Evropi, ne moremo prodajati igralcev, saj za njih čez noč ni možno najti zamenjave. Cilj je, da vsi igralci ostanejo v Olimpiji, najmanj do poletja naslednje leto. Pripeljali bomo še dva vrhunska igralca. Težava pa je v tem, da so po našem uspehu pričakovanja tistih, za katere se zanimamo, nerealna,« je v hrvaščini razlagal prvi operativec Olimpije. Posebej je izpostavil, da igralcev ne bodo preplačevali, kot so to počele prejšnje uprave. Potrdil je, da je proračun kluba 5 milijonov evrov, na naše vprašanje, če je najvišja mesečna plača igralca 10.000 evrov, pa je bil skrivnosten: »O tem ne bi govoril, saj trenutno to ni pomembno.«

Olimpija trdi, da je Riera prejel ves denar

Olimpija je lansko poslovno leto sklenila s 4,5 milijona evrov minusa. V letošnjem letu so nastale nove obveznosti, saj so igralci zaslužili premije z naslovom državnega in pokalnega prvaka. »Stvari za nazaj smo delno pokrili, preostanek bomo uredili. V zadnjem obdobju je bilo veliko stroškov, ki so povezani z evropskimi potovanji, a stvari urejamo. Medtem ko so nekateri drugi slovenski klubi porabili veliko denarja za provizije menedžerjem, smo mi ta denar porabili za premije našim igralcem in nekdanjim trenerjem. Naši igralci so zadovoljni in vse, kar je bilo dogovorjeno, bo izplačano,« je razlagal Barišić in posebej poudaril, da je nekdanji trener Albert Riera (v Celju naj bi imel mesečno plačo 20.000 evrov) prejel ves denar, ki mu je pripadal po pogodbi. Za konec nas je zanimalo, kakšno vlogo ima v klubu poslovnež Jurij Pogačar, ki je bil pred tremi leti v osebnem stečaju, na tekmah pa je na tribuni VIP v družbi Deliusa in Barišića. »Je moj prijatelj in prijatelj kluba ter Deliusa, ki nam je pomagal pri nekaterih stvareh.«

