#intervju Domen Bohte, umetniški vodja Jazzintyja: Festival, ki ustvarja trende

V Novem mestu se v ponedeljek začenjata šestdnevna mednarodna delavnica in festival Jazzinty. V 22 letih sta si ustvarila pomemben ugled tako doma kot tudi daleč izven meja in celo v svetovnih prestolnicah jazza. Glavnemu organizatorju, Zavodu Novo mesto, uspe vsako leto privabiti izjemno mentorsko ekipo, med njimi tudi z grammyji nagrajene glasbenike. V vseh teh letih so na Jazzintyju izobrazili več kot tisoč glasbenikov, nastalo je tudi ogromno projektov, ki so še danes aktivni in v katerih so se povezali ljudje iz različnih okolij. »Jazzinty širi pojem jazza, njegove meje, okvirje. Ne le, da sledi trendom, pač pa trende ustvarja,« pravi umetniški vodja Jazzintyja Domen Bohte.