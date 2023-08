Hrvaške turistične številke na ravni predkoronske rekordne sezone

Čeprav so številke, ko govorimo o turizmu, na Hrvaškem na ravni predkoronskega leta 2019 in večje kot lani, je po drugi strani vse več zmogljivosti prostih. Poznavalci pravijo, da se je povečalo število turističnih postelj, hkrati pa so nekateri lastniki preveč pohlepno dvignili cene.