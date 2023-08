Aja, sodniki seveda

‘Preveč smo ga pohvalili,« se je v prenosu Olimpije proti Galatasarayu slišalo standardno pripombo na račun (domačega) igralca, ki je po dobri potezi izvedel slabo. Kot da obstaja možnost prenosa navijaških čustev izza TV-ekrana na fizično vsaj nekaj kilometrov oddaljeno igrišče. Če bi šlo za navijača na tribuni, oddaljenega vsega nekaj metrov od igralca, je tak prenos energije verjetnejši, saj lahko igralec odobravanje sliši ali celo vidi. A tako ali drugače je igralec ta, ki po dobri potezi izvede slabo, in vzrok je predvsem v njegovi glavi. On je ta, ki se je pohvalil sam sebi in na krilih navdušujoče samopodobe izgubil koncentracijo pri naslednji akciji. V tem primeru izkušenost nemara pomaga, kot kontinuiteta, stalno igranje (težjih) tekem. Da sodnikov – faktorja, na katerega se prerado pozabi – ne omenjamo. Podobno kot leta 2011, ko je Olimpija po dolgem času imela ekipo, ki se je konkurenčno postavila proti dunajski Avstriji, potem smo se pa lahko družno spomnili: Aja, seveda, faktor so tudi sodniki!