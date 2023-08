Na prvih tekmah tretjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo sta bila štajerska kluba polovično uspešna. Celje je težje od pričakovanj v Stožicah premagalo belorusko moštvo Neman Grodno z 1:0 (0:0, Ikwuemesi 69), Maribor pa je na gostovanju v Carigradu izgubil s turškim velikanom Fenerbahčejem z 1:3 (0:0, Rodrigo Becao 58, Kahveci 62, Tadić 93/11 m; Strajnar 72).

Belorusi so Celjane presenetili z agresivno igro

Celjani so v prvem polčasu v Stožicah, kjer je zelenica v katastrofalnem stanju, odigrali najslabši polčas pod vodstvom trenerja Alberta Riere. Belorusi so v prvih 45 minutah z izjemno agresivnim pristopom, s katerim so sekali igro, povsem onemogočili Celjane, ki so igrali prepočasi in s kopico napačnih podaj. »Zgodilo se nam je tisto, kar se favoritom, ko želiš doseči tretji gol, še preden si prvega. Fantje so bili neučakani, saj so želeli zmagati na hitro. Na takšnih tekmah moraš biti potrpežljiv, začutiti nasprotnika in igrati, ne pa le nabijati žoge. Želim si, da smo šampionska ekipa, za katere je značilno, da prevladujejo na igrišču. Všeč mi je, da so fantje kljub zmagi razočarani, saj se zavedajo, da niso igrali najboljše,« je bil po tradiciji zgovoren trener Celja Albert Riera.

Celjani, ki jih je spodbujalo 2167 gledalcev, so v drugem polčasu zaigrali hitreje in bolj kombinatorno, tako da je postalo vroče tudi trenerju gostov Igorju Kovaleviču, da je slekel suknjič, medtem ko je čepico obdržal na glavi. »Celje je imelo 1,5 priložnosti, a doseglo gol, mi pa ga iz štirih nismo,« je bil po tekmi jezen trener beloruskega moštva in nakazal, da je bil najboljši igralec tekme vratar gostiteljev Matjaž Rozman (5 obramb). Potem ko je Ikwuemesi le dosegel prvi gol v sezoni in bil jezen ob menjavi, so bili Celjani v zaključku tekme oškodovani za enajstmetrovko po prekršku nad razigranim Bobičancem. »Očitno sva videla drugačno tekmo. Dejstvo pa je, da nismo bili superiorni, kakor smo bili v Guimaresu proti Vitorii,« je trenerju gostov odgovoril Riera. Posebej je poudaril, da ob vrnitvi v Stožice, kjer je v lanski sezoni navduševal kot trener Olimpije, ni imel posebnih čustev, imel pa je pripombe na kakovost zelenice. Povratna tekma bo v četrtek ob 20. uri v Gyoru na Madžarskem, verjetno pred praznimi tribunami.

Maribor se je izognil še višjemu porazu

Maribor je v Carigradu trpel (streli na gol 14:3, v okvir gola 9:2, posest žoge 64:36 odstotkov) in se izognil višjemu porazu. Ko je rezervist Strajnar po izjemni podaji Iličića izid znižal na 1:2, so Mariborčani z vsemi silami branili minimalen poraz, s katerim bi imeli ugodno izhodišče za povratno tekmo v četrtek ob 20.15 v Ljudskem vrtu, a je Antolin naredil prekršek za enajstmetrovko, ki jo je realiziral Tadić.

»Spoznali smo kakovost Fenerbahčeja, ki je pokazal odliko velike ekipe, da se je prilagodil razmeram kar med tekmo. Tudi mi smo pokazali, da premoremo kakovost. Ko smo trpeli, smo to počeli skupaj. Naš načrt je deloval relativno dobro. Jezi me, da smo dva od treh golov prejeli iz prekinitev, enega po kotu in enega iz enajstmetrovke. Prekinitve bi morale biti naš adut, ne pa njihov. Če bi imeli v slovenski ligi vsaj 10, 15 takšnih tekem, na katerih moramo veliko teči in trpeti, bi v Evropi vsakega tekmeca spravili v težave,« je menil trener Maribora Damir Krznar, ki je bil zelo zadovoljen s predstavo v prve pol ure. »Če na povratni tekmi hitro dosežemo gol, se lahko zgodi marsikaj,« je ostal optimist strelec gola Mark Strajnar, ki ima nogometne gene, saj je bil njegov oče Janez odličen vratar.