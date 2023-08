Vsak sončni panel še ni nemški scenarij

Medtem ko smo državljani odprtih rok zajahali trend in množično vgrajujemo sončne panele na strehe svojih hiš, obnovljivi viri pri delu politike, gospodarstva in stroke povzročajo razkol in odpor. Prav ste prebrali, del politike, stroke in gospodarstva sončnim panelom in vetrnicam nasprotuje. Potem ko so na energetskem ministrstvu pripravili zakon, ki omogoča lažje umeščanje obnovljivih virov energije v prostor, (bojda) v dobri veri, da bi skrajšali zamudne birokratske postopke, ki preprečujejo obsežnejšo solarizacijo države, so ga na poti do sprejema pričakale vse mogoče politične ovire. Koalicija je pričakovala, da bo šel zakon skozi parlamentarno proceduro po hitrem postopku, a mu je opozicija ves čas obravnave ostro nasprotovala. Nazadnje, ko ga je razklani parlament končno sprejel, pa je zakon odpor vzbudil še na lokalni ravni. Župani niso proti sončnim panelom, ne, to se ne spodobi, so pa v novem zakonu in dopolnjujoči uredbi našli cel kup težav, priročnih izgovorov za to, da njegovih določil ne morejo izpolniti.