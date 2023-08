Tehnika vtikanja čudovitih sestavin v škrnicelj – ki ga enostavno pripravite le s kosom papirja za peko ali folijo za živila – je odlična poletna strategija za minimalno delo in čas preživet v kuhinji. Ker se sestavine med seboj ves čas peke dotikajo, se res lepo povežejo in okusi so enostavno fenomenalni. Ker je v času pozne pomladi, poletja in zgodnje jeseni na voljo veliko odličnih in svežih povrtnin, bi bil res zločin, če jih ne bi uporabili. Tokrat glavno vlogo igrajo bučke in koromač.

Lososa ni le ena tistih morskih sestavin, ki vsebuje mininalno kosti, ampak je tudi odličnega okusa. Je tudi nadvse zdrav, zato ga je pametno vključiti v redno prehrano.

Tole čudovito jed imate na mizi v dvajsetih minutah, od katerih le pet potrebujete za pripravo, ostalo delo pa opravi pečica. Jed je najboljša sveže pripravljena.

V tej jedi se najde:

LOSOS – Losos je dober, zdrav in tako zelo razkošen. Uporabite svežega iz trgovine ali ribarnice, lahko pa zamrznjenega v hladilniku čez noč odmrznete in uporabite tako, kot svežega. Seveda odmrznjenega idelano porabite isti dan. Namesto lososa lahko uporabite tudi katero koli drugo filirano ribo, gambere ali pa tanjše narezanega piščanca.

ZELENJAVA – Poleti je ena najbolj dostopnih in odličnih prav zelena bučka. Lahko uporabite tudi paprike, tanjše narezano korenje, češnjeve paradižnike, čebulo … Za dodatno popestritev dodajte še koromač. A pozor, ima močnejši okus in če ga še ne poznate, ga v prvem poskusu uporabite manj. Za malo barve in sladkobe dodajte še rdečo čebulo, uporabite pa lahko tudi šalotko, por, navadno čebulo.

AROMATIKE – Kaj bi bila hrana brez dišavnic in ostalih aromatičnih sestavin? Zato uporabite še česen, peteršilj ter seveda sol in poper.

MASLO – Maslo, losos in peteršilj ter česen in bučke se odlično dopolnjujeto. Seeeeveda lahko namesto masla uporabite tudi le nekaj kapljic (olivnega) olja.

Najprej pa še nekaj odličnih idej za recepte, v katerih uporabite lososa:

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi)

2 fileja lososa

3 ščepci soli

nekaj obratov popra

1/2 koromača

1 zelena bučka

1/4 rdeče čebule

2 stroka česna

2 žlici sesekljanega svežega peteršilja

1 žlica (olivnega) olja

1 kos masla

PRIPRAVA

Pečico segrejte na 200°C.

Koromač narežite na koščke, zeleno bučko na kolobarje, čebulo pa na rezinice. Česen naribajte, peteršilj pa sesekljajte. V skledi združite koromač, bučko, čebulo, nariban česen, skoraj ves peteršilj ter dodajte ščepec soli in obrat popra ter olje in premešajte – lahko tudi kar s čistimi rokami.

Vsak file lososa posolie s po ščepcem soli, malo popoprajte in po želji okrasite z zelenjem koromača in preostalim peteršiljem.

Večji kos papirja za peko obrežite v obliko srčka. Najenostavneje to naredite tako, da pravokotnik prepognete nato pa obrežete robove, da dobite prepognjen srček.

Na polovico srčka najprej položite polovico zelenjave, nato pa nanjo položite file lososa. Nanj položite majhne koščke masla (ki se bo med peko stopil v ribo in dal čudovit okus), nato pa srček prepognite in zavihajte robove, da dobite nepropusten škrnicelj, v katerem se bosta zelenjava in losos med peko lepo soparila.

Škrniclja previdno položie na pekač, nato pa postavie v ogreto pečico in pecite 15 minut.

Škrniclja položite na krožnik ter pazljivo pretrgajte. Postrezite z rezino limone, kruhom in veliko skledo solate.