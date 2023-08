Tudi v ravnini, navezan na plodno zemljo, si je človek za bivanje izbiral kar najbolj privzdignjene, kamnite in manj plodne lege, če se je le dalo, tiste, ki jih niso dosegle niti najbolj narasle vode; še raje se je, kjer se je dalo, umikal na robove, ob vznožja in obronke vzpetin in pri tem spet pazil, da ni nastavljal hrbta plazovom in hudournikom. Podobno moder in spoštljiv odnos so imeli predniki do obal jezer ali morja. Kot izjema, ki potrjuje pravilo, je bilo življenje ob naši morski obali vse do druge svetovne vojne skoncentrirano zgolj na tri zgoščene, simbolno dvignjene in izstopajoče točke kopnega Piran, Izolo in Koper, glavnina življenja, zlasti slovenskega, pa je bila umaknjena globlje v zaledje. Mesta so bila praviloma zgrajena povsem na vrhu gričev in povezana med sabo z mrežo slemenskih cest. Na tržaški strani, pod Kraškim robom, od Devina do Trsta, so bila slovenska naselja Sesljan, Nabrežina, Križ in Prosek postavljena na naravno polico visoko nad morjem. Za stik z njim je imelo vsako naselje le preprosto ribiško zatočišče, ki se ga je dalo po ujmi naglo obnoviti.

Slemenske poti in ceste, ki so v preteklosti prevladovale, so razgledne in zaradi svoje lege, tako kot hiše v njihovi bližini, varne pred erozijo in plazovi, plodna zemlja pa ni ogrožena. Predniki so oboje izkoriščali za zbiranje in zadrževanje vode na najvišjih točkah, od koder so jo s časovnim zamikom in po naravni poti uporabljali za namakanje teras. Odcedne terase, kar omogoča počasen prehod vode skozi kamenje suhozidnih škarp, so eden od velikih kulturnih dosežkov tradicije, ki je skupaj s humusom poskrbela za preprečitev erozije, blaženje poletnih suš ter ohranitev plodne zemlje. V slovenski Istri ni bilo nekoč niti koščka prisoje, ki ne bi bila v terasah. Strme osoje pa so bile vselej poraščene z gostim varovalnim gozdom. Enako, čeprav vizualno ne tako izstopajočo vlogo kot zidane terase v primorju so opravljala in še opravljajo nešteta z zemeljskimi nasipi in skrbno obraslimi ježami izravnana polja v notranjosti naše pretežno gričevnate dežele. Neverjetna količina dela številnih generacij je vložena v lepo in skladno podobo naše vedno bolj zanemarjene kulturne krajine, z mislijo na ustvarjanje in obvarovanje plodne zemlje ter preprečevanje vodne in druge škode. Podobno velja tudi za gozdne ceste, poti in kolovoze, ki so bili nekoč, že zaradi potrebnega dela in sredstev, zamišljeni in načrtovani z največjo skrbnostjo kot trajni dosežki za doseganje že omenjenih ciljev. Povsem nasprotno kot danes, ko domala vsaka nova gozdna cesta in vlaka, za katero ima človek že takoj pomislek, da bo zdržala samo trenutno sečnjo, postane ob nalivu nov hudournik in resna grožnja življenju.

Sodobni tehnološki in potrošniški čas človeka sili v nizke, najnižje lege, v iskanje površnega ugodja in improvizacije, v iskanje hitrih, kratkoročnih učinkov in dobičkov, v situacije in logiko, kjer je vsaka škoda nov posel in nova izguba tistega, česar ni mogoče plačati ali nadomestiti. Geografi bi rekli, da rinemo v depresijo. Tudi ko gremo na morje, se običajno gnetemo na obalni črti. Vsak bi rad bil čim bližje obale, pa čeprav to ni niti mogoče in je pogled iz Padne, Krkavč ali Hrvojev z večerno luno, z ozadjem Alp in blestečim morjem na ukrivljenem horizontu bolj popoln in prikladen za razmišljanje o celoti. A kdo gre na dopust z mislijo na razmišljanje?

Potem ko je najnujnejše opravljeno in življenja niso več ogrožena, je vsaka nesreča, še zlasti pa tako vseobsežna, priložnost za premislek o tem, zakaj se je zgodila in kako bi se ji lahko v bodoče izognili. V globini tega spraševanja pa leži priložnost za še pomembnejše in najtežje vprašanje: kaj hočemo od življenja, kaj delamo in kaj bi radi postali?

IRA ZORKO, arhitekt