Tudi Boris Pahor je namreč že leto dni pokojni in si ravno tako ne zasluži naslova, ki se iz njega norčuje. Še zdaleč namreč nisem prepričan, da bi radi vsi kakor Boris Pahor v otroštvu izkusili fašistično prepoved materinščine, pri dobrih tridesetih deportacijo v taborišča smrti, po vojni pa šikaniranje in ignoriranje s strani režima v matični domovini. A recimo, da je šlo pri naslovu za spodrsljaj.

Kar me pri pisanju Gorana Vojnovića veliko bolj moti, je njegov pokroviteljski ton, ko govori/piše z nekakšnega piedestala ljubljanskega kanoniziranega avtorja, po katerem je svet (slovenske književnosti) samo to, kar je v njegovem dometu. Popolnoma legitimno je, da mu čas »jakovanja« Dimitrija Rupla nikakor ni bil všeč. Veliko manj dopustno pa je, da svojo zamero goji še danes, in to tako, da s parcialnim nizanjem nekaterih dejstev grobo zavaja.

V njegovem prispevku je veliko nedorečenosti oziroma vrzeli, med katerimi bom omenil samo dve. Ni res, da se ni nihče nikoli zavzel za slovenskega umetnika in njegovo delo. S kolegoma Davidom Bandljem in Nejcem Rožmanom Ivančičem smo namreč poleti 2019 ustvarili peticijo z namenom, da se ravno Boris Pahor uvrsti med obvezne avtorje v učne načrte za četrte letnike gimnazij in srednjih šol v Sloveniji. Podpisalo jo je preko petsto ljudi, med njimi veliko predstavnikov kulturne srenje. Čeprav smo po Vojnovićevih kriterijih navadna četica politkulturnikov, lahko zase s ponosom rečem, da za svojim tedanjim delovanjem krepko stojim še danes. Je bilo potemtakem politkulturniško tudi Pahorjevo dolgoletno zavzemanje za Kocbeka in izdajanje Zaliva? Kaj pa podpora, ki jo je pesniku in partizanu po izidu znamenitega intervjuja leta 1975 izkazal Heinrich Böll? Je bil tudi nemški nobelovec politkulturnik? Da o vseh pisateljih in humanistih, ki so pripomogli k slovenski demokratizaciji in osamosvojitvi, sploh ne govorimo.

Glede Marka Sosiča naj si Goran Vojnović ne domišlja, da je edini, ki zna vrednotiti in ceniti njegov opus. Veliko nas je namreč že v času njegovega življenja javnost opozarjalo, da je v osrednji Sloveniji prezrt, kar se kaže v tem, da za svoj bogati opus ni prejel nobene pomembnejše literarne nagrade (fabule, kresnika ali nagrade Prešernovega sklada). Ne nazadnje je življenje in delo Marka Sosiča več kot primerno ovrednotila vrsta predavateljev na 32. Primorskih slovenističnih dnevih, ki so v drugi polovici aprila letos potekali na Opčinah pod okriljem Slavističnega društva Trst-Gorica-Videm. Se Vojnoviću sploh kaj svita o tem?

Za konec pa še zanimivost oziroma cvetka. Vojnovićeva kolumna Vsi bi bili Boris Pahor, ki se cinično posmehuje vsem tistim, ki se ali smo se dejavno zavze(ma)li za ovrednotenje Pahorjevega življenja in dela doma in v tujini, je v Dnevniku, nato pa še v Primorskem dnevniku izšla ravno v dneh, ko je tržaška profesorica Silvia di Marino zagnala novo peticijo, s katero želi spodbuditi postavitev kipa Borisa Pahorja v njegovem rojstnem mestu. Kakšen je odnos sedanje in preteklih desnosredinskih tržaških mestnih uprav do Borisa Pahorja, njegovega dela in slovenske kulture nasploh, zaradi česar je peticijo vredno takoj podpisati, pa naj Vojnović razišče kar sam.

PRIMOŽ STURMAN