Čas je za samoprispevek

Najpogostejša beseda te dni – poleg tistih, ki opisujejo poplavno tragedijo in naše občutke ob njej – je solidarnost. Nobeno poročilo, noben komentar ne končata brez nje. Nesreča in solidarnost se kažeta kot neločljivi dogajanji. Ob tem, ko kataklizma ugaša, solidarnost narašča in se kaže na vsakem koraku, v središču dogajanja in v najoddaljenejših kotih države. Nikogar ni, ki ne bi razmišljal, kako lahko pomaga. Pomoč daje ljudem, tistim, ki jo dajejo, in tistim, ki jo prejemajo, občutek enotnosti, medsebojne podpore, sodelovanja in altruizma. Solidarnost se kaže se s sočutjem, sočustvovanjem in pripravljenostjo pomagati sočloveku v nesreči.